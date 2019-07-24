通讯技术公司Eighty-Eight的财务部经理用度假基金的钱到法国和意大利旅游（Kaitlyn Ward /CBC)

加拿大公司新潮流：为员工创建假期旅游基金

作者 亚明 |
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发表 2019年7月24日（星期三）16:34
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越来越多的加拿大公司在为员工提供假期的同时，也开始帮助员工支付休假旅行的部分费用。

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这一方面解决了有些员工因经济考虑只休部分年假，不能真正享受所有假期；另一方面也使员工福利更加多元化。而这在目前劳动力市场紧张的情况下，这可以帮助吸引和留住员工。

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现在多伦多已经一家专门的公司帮助美加两国的私营企业增加这项福利。这家公司名称就叫“度假基金”（Vacation Fund），于2017年创立。 其具体做法是，员工在每次领取薪水时扣下一小部分作为度假基金，而作为鼓励， 雇主也额外提供一定比例的匹配基金。

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“度假基金”公司的创始人Erica Pearson（右）22岁时就已随父亲去过40多个国家 (Supplied by Erica Pearson / CBC)

公司首席执行官埃丽卡·皮尔森（Erica Pearson）说，她和几位创业伙伴最初是设想提供一种消费产品，简化假期储蓄流程。“最开始时，我只是想帮助人们能够实现旅行的目标。可当我就此开始询问时，又开始听到雇用员工难的问题。同时也了解到一些有远见的公司已开始提供“薪水之外另加薪水的假期”。

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皮尔森说，这些公司开始于美国。例如总部位于芝加哥的Basecamp公司， 它的主要业务是生产项目管理软件，每年员工可报销5000美元的度假花费，如果没有度假就作废。

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“度假基金”于2018年1月推出了“雇主匹配的度假储蓄”项目，作为一种福利性工具。目前已被10几个加拿大公司采用。大多数公司为员工的度假储蓄提供50％的匹配供款，通常是从10加元到100加元不等。

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而“度假基金公司”通过向参与公司收取每月的管理费赚钱。 管理费的多少视公司员工人数而定。另一方面，虽然参与旅行储蓄的员工可以自由选择旅行方式和目的地，但“度假基金公司”也通过与旅游业建立合作伙伴关系赚取收入。

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扩大对年轻员工的吸引力

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在加拿大，许多公司的福利计划中已包括鼓励员工为某一福利项目供款，例如为退休储蓄基金供款，但那大多看不到眼前的好处，所以员工的参与率只有50％至60％。而度假基金可以很快见到好处，无论年龄、性别、收入水平、婚姻状况如何，大家都希望在休年假时能出去旅行。因此参与率达到80%

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已经参与“度假基金”的公司之一是Willful公司。这是一家为房地产业提供数据规划平台的公司。该公司有14名雇员，都是年轻人。公司首席执行官爱尔英·伯里（Erin Bury）说，公司提供的福利与年轻雇员的价值观之间存在“巨大差距”。而度假基金更加受到年轻人的欢迎。

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她说： “ 以前当我向员工提到福利项目的主题时，他们似乎并不很感兴趣。他们中的大多数都不到28岁，所以他们对诸如退休储蓄的计划并不觉得激动”。

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Kaitlyn Ward用度假基金的钱到法国和意大利旅游时的照片（(Supplied by Kaitlyn Ward / CBC)

凯特琳·沃德（Kaitlyn Ward）是通讯技术公司Eighty-Eight的财务部经理，最近刚刚用度假基金的钱到法国和意大利旅游回来。她说：“我参加了度假基金计划五个月左右，加上公司的捐款总共存了2000元钱。这对我来说是不小的一笔钱。由于多伦多的生活费用高，我的银行账户里通常剩不下钱”。

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一种有效的让员工愿意存钱度假的工具

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沃德说她肯定会再次使用这个工具，同时也相信，这样的福利计划可以让员工更加投入和认同公司。她说： “度假基金提醒我公司努力确保福利项目对我们有益，并让我们感到高兴。我们也会因此更好地工作。”

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皮尔森介绍说，他们的一项调查发现，各公司通常会为员工享受这项福利做出资格规定，例如要在公司工作一年以上或更长时间，才能每年获得500加元的度假基金。

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但即使如此，也收到了明显的效果。尤其是在解决员工未使用年假时，公司要付出多种形式代价的问题。包括因疾病或压力造成的高缺勤率，员工生产率低但流动率高等。

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