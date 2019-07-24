加拿大将用卫星为边远地区提供网络服务

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加拿大联邦政府星期三公布其向加拿大北方边远地区居民提供互联网服务的具体计划。

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加拿大广播公司报道说，特鲁多的自由党政府决定在今后5年拨款1亿加元资助开发近地轨道通讯卫星技术，与总部设在渥太华的卫星电讯公司Telesat合作为加拿大北方和边远地区居民提供互联网服务。

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Telesat公司说，其研制的电讯卫星在距离地球表面1千公里的近地太空轨道形成卫星网之后，能够向包括加拿大北部边远地区在内的世界各个角落提供高速互联网服务，实现全球无缝、无死角覆盖。

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在今年春天公布的自由党政府预算中，特鲁多政府宣布拨款17亿加元解决加拿大北方和边远地区居民无法获得高速、稳定互联网服务的问题。

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面积为世界第二大国的加拿大人口只有不到4千万人，而且主要集中在南部地区，向散布在北部边远且人烟稀少地区的居民提供高速互联网服务是个老大难问题。

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Andy Blatchford · CBC News

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