忽视消火栓前不能停车的规定，这位司机真的悲催了

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星期一傍晚，哈利法克斯市南端一条商业街发生火灾，当消防队员赶到要将水管接到消防栓上时， 发现一辆车挡在消防栓前。消防员们不得不打碎车窗，将粗粗的水管从车窗穿过去。警察也给这辆车的车主开了一张罚单。

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火灾发生在下午5点之后，是从位于地下室的一间办公室开始的。当时那座楼里的人已经下班回家。

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当消防员到达时，他们发现在最近的消防栓路边，停了一辆斯巴鲁SUV车。消防人员开始想试着将软管从车底下绕过去，但没有成功。助理消防队长查克•贝赞森（Chuck Bezanson）事后对记者说：“当时的另一种选择就是将更粗的管子从车顶上越过汽车。可管子过水时会很重，将会完全压毁车顶”。

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当时的灭火任务很艰巨，因为地下室堆满了东西，消防队员难以移动。加上天气炎热，消防员们穿着厚厚的消防服装，每工作30至40分钟就要轮换着下来休息。最后用了大约四个小时才扑灭了大火。

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贝赞森松了一口气后说：“对于建筑物内消防员的生命和安全来说，砸破几个车窗算是微不足道的”。

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警察则给停在消防栓前的车开了一张罚单。因为在加拿大各省的“机动车辆法”都有不能在消防栓前停车的规定，通常是要距离消防栓5米之外才行。

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在CBC有关此事件的新闻报道后面，有800多人留言。其中大多数是批评斯巴鲁的司机没有遵守相关法律规定，将车停在了消火栓前。也有的赞成消防员的的做法，称他们思维敏捷。

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贝赞森说，这件事让人们知道了，我们遵守这一法规的重要性：就是方便消防员可以迅速接近消防栓， 接上水管灭火。这时要分秒必争，任何额外的时间来挪车或者寻找车主，都可能会危及生命。他希望人们从这次事件中吸取教训并停止违规泊车。

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至于这位违规泊车的车主， 除了要付罚单， 还要自己掏钱换车窗玻璃。

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