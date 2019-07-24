电脑游戏领域码农工作压力山大

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电脑视频游戏给人带来刺激和乐趣，是发展非常迅速的产业，2018年电脑视频游戏领域的产值达到434亿美元，远超电影行业。

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游戏大国

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加拿大是在美国和日本之后世界排名第三的电脑视频游戏生产国。

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电脑游戏领域的辉煌靠的是游戏设计者的创意和耗费大量时间的软件设计工作，创造电脑游戏的码农们干的是压力很大的工作，他们中的许多人由于过劳而出现焦虑、筋疲力尽、甚至抑郁的问题。

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Osama Dorias是加拿大蒙特利尔一个电脑游戏公司的设计师，他十年前开始工作后不久就尝到了加班加点赶工期的滋味，有时电脑游戏开发团队要连轴转工作几个星期甚至几个月才能在游戏预定的发布时间之前完成开发工作。

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码农连轴转

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Osama Dorias告诉加拿大广播公司记者说，2008年时他有一次连续3个月1周工作7天、一天工作14个小时甚至是16个小时，而他的第一个孩子又刚刚出生，这让他工作和家务忙得不可开交；结果是让他到了心里崩溃的边缘。

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当团队研发的电脑游戏完成后，他从公司老板那里得到的只是一纸感谢信，连加班费都没有。

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这到并不是他们公司的老板特别吝啬心狠，在电脑游戏研发领域里的公司大多是这样的运作方式和公司文化。

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电脑游戏研发公司很多是从家里地下室起家的小公司，靠的是创业者的创意和连轴转拼命工作的精神。在公司壮大和出名之后，这样的企业文化并没有改变。

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国际游戏开发协会在2017年进行的调查显示，53%在电脑视频游戏领域工作的雇员说，要加班加点连轴转工作是他们的责任。

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筋疲力尽

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紧张和繁重的工作压力让一些研发电脑视频游戏的码农出现了过劳引起的身体和心理的问题，而且码农健康的问题越来越多地以电脑游戏质量下降的方式反映出来。

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90年代开始在加拿大电脑游戏公司BioWare工作的的游戏音响设计师Dave Chan说，连轴转加班加点地工作不但差点让他心里崩溃，而且让他的婚姻几乎破裂；这是他为什么在2004年离开该公司的主要原因。Dave Chan认为，电脑游戏行业把连轴转工作等同于模范工作的企业文化已经成为影响企业发展的大问题。

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调查显示，一般在电脑视频游戏领域打工的码农干不过35岁就会离开这个领域，因为工作压力太大、干了5年、10年身体就顶不住了。

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变化慢慢发生

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在1995年与人合作创立加拿大BioWare电脑游戏软件公司的Trent Oster后来离开了该公司，成为电脑视频游戏公司Beamdog的首席执行官。他认为，虽然短期连轴转工作确实能够突击解决问题，能够有效的实现赶活交货的目的。但如果短期连轴转变成长期性工作状态，结果就会出现雇员过劳的问题、产品质量问题、而且会出现人虽然在电脑前耗14个小时却只能完成8小时、甚至4个小时工作量的问题。

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Trent Oster说，他现在领导的Beamdog公司的政策是，每年连轴转工作的时间不得超过几个星期，而且加班的时间公司会付给加班费。

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近年来在电脑视频游戏领域，码农们呼吁限制连轴转工作的呼声日益高涨，还有不少码农呼吁成立工会以保护码农们的利益。

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RCI with Eli Glasner · CBC News

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