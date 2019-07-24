Rockstar Games

电脑游戏领域码农工作压力山大

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2019年7月24日（星期三）11:20
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

电脑视频游戏给人带来刺激和乐趣，是发展非常迅速的产业，2018年电脑视频游戏领域的产值达到434亿美元，远超电影行业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

游戏大国

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大是在美国和日本之后世界排名第三的电脑视频游戏生产国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

电脑游戏领域的辉煌靠的是游戏设计者的创意和耗费大量时间的软件设计工作，创造电脑游戏的码农们干的是压力很大的工作，他们中的许多人由于过劳而出现焦虑、筋疲力尽、甚至抑郁的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Osama Dorias是加拿大蒙特利尔一个电脑游戏公司的设计师，他十年前开始工作后不久就尝到了加班加点赶工期的滋味，有时电脑游戏开发团队要连轴转工作几个星期甚至几个月才能在游戏预定的发布时间之前完成开发工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

码农连轴转

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Osama Dorias告诉加拿大广播公司记者说，2008年时他有一次连续3个月1周工作7天、一天工作14个小时甚至是16个小时，而他的第一个孩子又刚刚出生，这让他工作和家务忙得不可开交；结果是让他到了心里崩溃的边缘。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Osama Dorias

当团队研发的电脑游戏完成后，他从公司老板那里得到的只是一纸感谢信，连加班费都没有。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这到并不是他们公司的老板特别吝啬心狠，在电脑游戏研发领域里的公司大多是这样的运作方式和公司文化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

电脑游戏研发公司很多是从家里地下室起家的小公司，靠的是创业者的创意和连轴转拼命工作的精神。在公司壮大和出名之后，这样的企业文化并没有改变。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际游戏开发协会在2017年进行的调查显示，53%在电脑视频游戏领域工作的雇员说，要加班加点连轴转工作是他们的责任。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

筋疲力尽

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

紧张和繁重的工作压力让一些研发电脑视频游戏的码农出现了过劳引起的身体和心理的问题，而且码农健康的问题越来越多地以电脑游戏质量下降的方式反映出来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

90年代开始在加拿大电脑游戏公司BioWare工作的的游戏音响设计师Dave Chan说，连轴转加班加点地工作不但差点让他心里崩溃，而且让他的婚姻几乎破裂；这是他为什么在2004年离开该公司的主要原因。Dave Chan认为，电脑游戏行业把连轴转工作等同于模范工作的企业文化已经成为影响企业发展的大问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

调查显示，一般在电脑视频游戏领域打工的码农干不过35岁就会离开这个领域，因为工作压力太大、干了5年、10年身体就顶不住了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

变化慢慢发生

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在1995年与人合作创立加拿大BioWare电脑游戏软件公司的Trent Oster后来离开了该公司，成为电脑视频游戏公司Beamdog的首席执行官。他认为，虽然短期连轴转工作确实能够突击解决问题，能够有效的实现赶活交货的目的。但如果短期连轴转变成长期性工作状态，结果就会出现雇员过劳的问题、产品质量问题、而且会出现人虽然在电脑前耗14个小时却只能完成8小时、甚至4个小时工作量的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Trent Oster / CBC

Trent Oster说，他现在领导的Beamdog公司的政策是，每年连轴转工作的时间不得超过几个星期，而且加班的时间公司会付给加班费。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近年来在电脑视频游戏领域，码农们呼吁限制连轴转工作的呼声日益高涨，还有不少码农呼吁成立工会以保护码农们的利益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Eli Glasner · CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Festivals de musique québécois : où sont les femmes?Un été sans Boeing 737 MAX : les transporteurs canadiens évitent le pireL’industrie des pesticides veut témoigner devant les députés à QuébecLe champ d’études sur le cannabis est populaire, les licences sont rares« Nous avons vécu 24 ans avec un ange », dit le frère de Chynna DeeseL’université inaccessible pour les sans-papiers du QuébecDébat démocrate : Biden attaqué de toutes partsLes États-Unis permettront l'importation de médicaments du CanadaLe réfugié bisexuel guinéen sera expulséUn numéro de téléphone et un courriel peuvent suffire pour effectuer un vol d'identité
Social insurance numbers are stolen by the millions — but Ottawa replaces just dozens per yearAir Transat passengers complain of 6-hour tarmac delay without air conditioning, foodFamilies of Wettlaufer's victims hope 'something good might come out of this'Runaway princess and Emirati sheik face off in messy custody case in London'Alarming' increase in sexually transmitted infections found across CanadaHudson, Que., WW II veteran, 99, highlights the role of women in the militaryImproving our health care will come from greater public investments, not private alternatives'They will have to surface': Community vigilance key to bringing B.C. fugitives to justice, experts sayU.S. Democrats spar over health care, immigration on Night 2 of debateU.S. believes Osama bin Laden's son Hamza is dead, official says