魁省连锁便利店 Couche-Tard 投资阿省大麻店

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加拿大魁北克省的连锁便利店 Alimentation Couche-Tard 公司宣布投资阿尔伯塔省的一个独立大麻零售商。

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总部位于魁省拉瓦尔市的 Couche-Tard 公司周三（7月24日）表示，已经与阿省埃德蒙顿市的大麻零售商 Fire＆Flower Holdings 达成了投资协议。

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加通社报道说，Couche-Tard 将投资近 2600 万加元，获得 Fire＆Flower 公司 9.9％的股权，而最终可能会增加到占有 50.1％的股权。

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Couche-Tard 公司的总裁兼首席执行官 Brian Hannasch 表示，这笔投资将有助于推动新兴大麻产业的发展。

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目前，Fire＆Flower 在阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和安大略省经营/拥有 23 家大麻零售店，并在萨斯喀彻温省设有批发分销部和网上零售平台。

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这笔交易还需得到相关监管机构以及 Fire＆Flower 公司的股东们的批准。

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Fire＆Flower 公司董事会已经一致建议股东投票支持这笔交易。

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（CP，Radio-Canada）

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