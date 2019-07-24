安省高院的裁决保护因举报公司不当行为遭到报复的员工

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星期二，安大略省高级法院法官驳回了保险公司Allstate加拿大分公司提出的反诉，保护了举报该公司在销售保险产品时有歧视性政策的员工。

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此事起因于曾在该公司工作的代理经理梅德哈·乔西（Medha Joshi）向媒体举报，该公司有不成文的规定，向居住在布兰普顿市的司机出售汽车保险，要比其他多伦多社区更难。这等于违反了保险业对“所有人”一视同仁的规则，是一种带歧视性的做法。

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乔西在去年10月9日被公司解雇。她认为这是公司对她公开反对不成文规定的报复。于是在11月30日将公司告上法院，要求赔偿60万加元。

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Allstate保险公司随后发起反诉，指控乔西诽谤，并要求其赔偿声誉损失，加上法律费用，要求她赔偿70万加元。

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高院法官杰西卡·吉梅尔（Jessica Kimmel）在裁决中驳回了Allstate加拿大公司的反诉。判决书中说，当公司被指控有歧视性等违背人权行为时，法院的考虑是公共利益胜过私营公司的利益。

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吉梅尔法官在判决书中还写道：“乔西所披露的是一个涉及公共利益问题。她所在的群体较小，但却有所涉及业务领域的实践知识，相关信息和信念。。。Allstate在这一反诉行动中的傲慢态度也令人感到不安”。

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代理乔西案件的多伦多就业律师安德鲁·蒙克豪斯（Andrew Monkhouse）表示，法院的裁决等于为私营部门的举报人提供了保护，特别是涉及到公共利益和侵犯人权的情况。他说公司使用反诉的手段来恐吓那些举报的员工简直令人发指。他希望新闻媒体可以直接引用原告乔西的索赔声明，这对加拿大的法庭系统公开透明至关重要。

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Allstate 加拿大公司的副总裁和法律总顾问对法院的裁决表示失望，同时重申乔西对公司的指控“毫无根据”。他说公司会讨论法院的裁决，然后决定是否在未来几周内提出上诉。

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