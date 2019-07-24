人造肉汉堡更健康？专家们说需要进一步数据

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“人造肉” 汉堡，在加拿大大受欢迎，这种汉堡看起来和牛肉汉堡完全一样，只不过完全没有肉，全部是素食。

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这种汉堡不仅吸引了素食者，也吸引了越来越多想吃得更健康的人。

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多伦多居民吉姆·艾伦 （Jim Allen）就是其中一位，他刚刚在 A＆W 吃了一个 Beyond Burger 汉堡，认为这是更健康的选择。

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他告诉加拿大广播公司，现在大家都说要 “远离” 红肉，多吃素，我很想尝试这种汉堡。

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是的，加拿大的新食品指南建议加拿大人减少吃肉，用植物性蛋白质食物，如豆类来进行补充。

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那么，加工过的 “人造肉” 汉堡是否比真肉汉堡更健康呢？一些营养学家们说现在还缺乏准确的数据。

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“人造肉” 汉堡 VS 肉汉堡

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Beyond Meat 是总部位于美国加利福尼亚州的人造肉公司，公司的网站上说，这类食品 “更适合您”，不会带来与某些肉类相关的健康风险。

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然而，加拿大广播公司采访的一些营养学专家们认为，现在还没有严格的科学数据可以表明，加工的人造肉汉堡要胜过牛肉汉堡。

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多伦多的持牌营养师罗西·施瓦兹（Rosie Schwartz）说，研究并没有显示，人造肉汉堡比吃少量的瘦肉汉堡要更好。

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人造肉汉堡 Beyond Burger 里含有近 20 种成分，包括精制椰子油、豌豆蛋白分离物和调味料。

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施瓦兹表示，这属于经过高度加工的食品，加拿大新食品指南的建议中，也包括要少吃加工食品。

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她说，加拿大卫生部说，我们应该选择更多以植物为基础的蛋白质替代品，我相信卫生部说的是不是超级加工食品。

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圭尔夫大学 (University of Guelph) 教授、食品领域的研究人员本·波尔（Ben Bohrer）说，如果比较一下 Beyond Burger 和牛肉汉堡时，营养成分非常相似。

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人造肉汉堡含有 270卡路里、5 克饱和脂肪和 390 毫克钠。相比之下，沃尔玛的超值牛肉汉堡含有的热量要少 30卡 路里，饱和脂肪多了 2 克，而且不像人造肉汉堡那样经过了预先调味。

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波尔教授说，人造肉汉堡在尽可能地模仿牛肉汉堡的味道，这样的话我不知道优势在哪里。

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Beyond Meat

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Beyond Meat 公司的首席执行官艾坦·布朗（Ethan Brown）认为，这种比较过于简单化，没有把与吃红肉和加工肉有关的健康风险 – 如癌症和心脏病 – 考虑进去。

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布朗在接受电话采访时说，媒体有义务发布正确的信息，如果消费者看了这些报道，认为吃人造肉汉堡和吃牛肉汉堡其实差不多，那是不客观的信息。

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需要进一步研究

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作为证据，Beyond Meat 公司向加拿大广播公司发送了许多有关红肉与健康问题的研究。

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其中最新的一个研究报告于今年 6 月由哈佛大学的公共卫生学院 （Harvard T.H. Chan School of Public Health）发布。

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报告说，一个人的红肉摄入量（特别是加工过的红肉）越多，过早死亡的风险就越大。

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哈佛大学营养与流行病学教授、上述研究的资深作者弗兰克·胡 （Frank Hu）博士表示，迄今为止的研究表明，吃太多的红肉，尤其是加工过的肉，可能对健康有害。

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他说，用其他蛋白质来源代替红肉，尤其是以植物为基础的蛋白质食物，可以降低慢性疾病和过早死亡的风险。

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但他同时表示，我们还没有研究表明，经过加工的人造肉素食汉堡是一种更健康的食物选择。

他接着说：

根据我们的数据，我们可以预测人造肉素食汉堡要更好，但目前还没有把两种汉堡（人造肉 / 牛肉）对健康的影响进行直接对比的研究。

(Sophia Harris / CBC )

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