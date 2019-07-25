智库：新版北美自由贸易协议没有赢家

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加拿大非政府研究机构C.D. Howe研究所星期四发表的报告指出，经过艰苦曲折的谈判才在去年11月底达成的加拿大、美国和墨西哥的新版自由贸易协议其实没有赢家，只不过是有的输得多、有的输得少而已。

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这一报告认为，新版北美大陆三国自由贸易协议给墨西哥带来的损失最大，其GDP会缩减0.79%、家庭消费减少149亿美元；而美国受到的损失就少得多，GDP只缩减0.1%、家庭消费减少174亿美元。

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实行新版北美大陆三国自由贸易协议会让加拿大的GDP缩减0.4%，让加拿大人的家庭消费减少至少100亿美元。

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C.D. Howe研究所上述报告的两作者之一Dan Ciuriak认为，由于特朗普政府重新谈判北美自由贸易协议的目的是要保护美国的制造业，所以依赖美国市场的墨西哥和加拿大的出口行业不可避免地要受到负面影响。

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