里贾纳一店员怀疑原住民顾客偷窃，被告种族歧视

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里贾纳两年前发生的一起原住民投诉受到歧视的案件达成了和解。但公告只提到了被投诉的Canadaian Tire商店向原住民投诉者道了歉，没有公布和解方案的其他内容。

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事情发生在2017年7月，一位叫卡茂·喀珀（Kamao Cappo）的原住民男子，到Canadain Tire购买链条锯。但在交款之前，他打开装链条锯的纸箱，将一罐油和一条备用链条放在了包装箱里。结果被店员发现，怀疑他是要偷窃。但他辩称这是为了拿着方便。结果双方起了争执，店员先是推搡了他，后来又强行把他赶出了商店。

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事件发生后不久，加拿大轮胎宣布解雇了涉及此事件的男员工，但没有提出任何指控。喀珀则向人权委员会提出申诉。他说他受到这样的对待是因为他是原住民，如果是白人就不会是这个结果，投诉商店有种族歧视。

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星期三，人权委员会在里贾纳市的三角洲酒店举行新闻发布会，并在网站上发布了此案涉事双方的声明。

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商店店主佛朗索瓦·布里安（Francois Brien）正式向喀珀道歉，推搡他是不对的。因为商店有规定，无论遇到什么情况， 也不能对顾客使用强力。所以“商店正式承认喀珀先生因事件而遭受的伤害”。但布里恩也指出，虽然这是一个错误，“里贾纳的原住民社区成员仍会受到种族主义事件的影响，但这次的事件则不是出于种族歧视的动机”。

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喀珀在声明中则说，接受商店老板道歉的诚意，并对他表示感谢。当有记者问他，和解协议中有无对它作出经济赔偿，他则拒绝回答。

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根据萨斯喀彻温省人权委员会网站上的声明，此诉讼经过调解已得到解决，该商店则开始围绕员工与客户的互动方式重新制定政策，“注重文化能力培训，以改善与原住民客户的关系”。

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