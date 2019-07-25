航空公司靠名目繁多的收费盈利

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经常乘坐民航飞机的加拿大乘客们依稀还记得民航飞机上提供餐饭的日子，但现在经济舱乘客只有在远程国际航班上才有免费的餐饭，加拿大境内和往返于加拿大美国之间的航班早已不向经济舱乘客提供免费餐饭，原来免费提供的耳机也要付费购买了。

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一去不复返

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不但免费的项目大部分被取消，而且收费的项目越来越多。事实上，对服务项目的附加收费已经成为世界主要航空公司盈利的手段。

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附加收费是指民航公司在基本票价之外对服务项目收取的额外费用，包括托运行李费、座位选择费、餐饮费、航空旅行保险费，等等。

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根据美国咨询公司IdeaWorksCompany与爱尔兰旅游业公司CarTrawler对世界76个公布自己服务附加费收入数字的民航公司进行的联合调查，世界主要民航公司去年从服务附加收费项目中获得了350亿美元的收入，与十年前21亿美元服务附加费收入相比猛增了16倍。

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盈利靠收费

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上述调查发现，越是廉价机票公司其服务项目附加费占总收入的比例越高。比如Spirit航空公司和RyanAir航空公司的服务项目附加费收入占了其总收入的三分之一到近乎一半。

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但从绝对数字来看，从服务项目附加费中得到收入最多的是那些世界知名的大型民航公司，特别是美国几大民航公司获得的服务附加费达到170亿美元，差不多是世界主要民航公司收取的服务附加费总额350亿美元的一半。

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世界主要民航公司中获得服务附加费最多的前四名都被美国民航公司占据。占第一位的是美国航空公司，2018年该公司收取了72亿美元的服务附加费。居第二位的美国联合航空公司得到的服务附加费收入是58亿美元，居第三位的美国德尔塔航空公司得到的服务附加费是55亿美元，西南航空公司则以在2018年得到40亿美元服务附加费位居第四名。

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加航位居第十

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加拿大最大的民航公司加拿大航空公司在世界主要民航公司服务附加费收入排行榜上位居第十位，在2018年获得了14.5亿美元的服务附加费。

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加拿大第二大民航公司西捷航空公司虽然没有挤入前十名，但在收取服务附加费方面也是与时俱进。西捷航空公司2018年获得了4.66亿加元的服务附加费，比2017年增加了10%，平均对每位乘客收取了18.79加元的服务附加费。

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民航专家们认为，随着西捷公司推出Swoop廉价航空公司作为子公司，西捷航空公司收取的服务附加费会更加快速地增长。Swoop廉价航空公司估计其今年收取的服务附加费会达到平均每个乘客40加元的水平。

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积分奖励项目

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世界主要民航公司收取服务附加费的另一个主要渠道是利用其奖励积分项目收费。积分奖励项目运作的原理是从民航公司批量性批发机票，然后供信用卡客户以积累的积分奖励点数换取机票，客户一般在以奖励积分点数换取机票时会花钱购买一些收取费用的服务。

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比如美国主要民航公司从各自的积分奖励项目中收到的服务附加费平均每个乘客是20美元。澳大利亚的Qantas航空公司甚至达到从每位用奖励积分换取机票的乘客身上平均收取37.51美元服务附加费的水平。

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加航在这方面相对落后，从每个用奖励积分点数换取机票的乘客身上收取的服务附加费平均是11.22美元。不过加航显然看到了从奖励积分项目中收取更多服务费的潜力，所以愿意花大价钱购回其Aeroplan奖励积分项目的所有权和经营权。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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