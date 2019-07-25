警方公布BC连环杀手第三位受害者身份

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涉嫌在加拿大北部地区杀死三人的两位加拿大年轻男子Kam McLeod 和 Bryer Schmegelsky仍然在逃，警方调配大量人力物力在马尼托巴省北部地区搜捕这两人，因为最后一次有人发现他们是在马尼托巴省。

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警方星期一在马尼托巴省的Gillam镇发现了一辆被烧毁的丰田Rav4多功能越野车，有证据显示杀人凶嫌Kam McLeod 和 Bryer Schmegelsky曾经开过这辆汽车。

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警方要求加拿大人提供线索帮助警方逮捕这两位杀人凶嫌。

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同时，警方星期三正式对Kam McLeod 和 Bryer Schmegelsky提出二级杀人罪指控，指控他们7月19日在不列颠哥伦比亚省北部37号公路Stikine River Bridge地段杀死了温哥华居民Leonard Dyck。

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Leonard Dyck曾经是UBC不列颠哥伦比亚大学植物学讲师，现以退休。

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加拿大警方虽然认为Kam McLeod 和 Bryer Schmegelsky几天前杀死了驾车来加拿大北部旅游的一对外国游客Lucas Fowler 和Chynna Deese，但目前还没有就此提出杀人罪指控。

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RCI with Michelle Ghoussoub · CBC News

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