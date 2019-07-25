加拿大为保护鲸鱼在海湾开展清除“幽灵渔具”行动

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联邦政府海洋渔业部和加拿大海岸警卫队联合行动，在圣劳伦斯河入海处的海湾中开展清理丢失渔具的行动，以保护濒临灭绝的大西洋露脊鲸。

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这些丢失在海洋中的渔具被称作“幽灵渔具”。三天的联合行动成效显著，总共发现并移除了101个捕捞雪蟹的筐型陷阱，还有超过九公里的水中绳索。

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这些“幽灵渔具”是造成鲸鱼被缠住并死亡的原因之一。今年以来在加拿大水域，已有8条鲸鱼死亡，最后发现的一条死亡的是露脊鲸，日期是在7月18日。而现在露脊鲸的数量已经减少到了400头左右。

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上个星期，加拿大渔业部和海岸警卫队曾对两条被渔网缠住的5岁的鲸鱼展开救援行动。救援人员冒着危险接近鲸鱼，去掉了缠在4423号鲸鱼身上的渔网，割断了4440号鲸鱼头部和尾部的渔网。

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加拿大海洋和渔业部从去年开始，要求渔民如果有渔具在海洋中丢失，必须报告，否则会被追究和惩罚。今年到目前为止，已有超过一千次渔具丢失的报告。

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海洋和渔业部在一份新闻稿中说: “从水域中清除这些幽灵渔具不仅是为了防止他们缠住海洋动物，同时也有助于保护我们的渔业”。

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这次行动总共出动了七艘海岸警卫队的船只，行动的范围也集中在报告丢失渔具最多的海湾地区。所有打捞回来的合法渔具都将退还给原来的主人。

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这个星期一，海洋和渔业部长乔纳森·威尔金森（Jonathan Wilkinson）在会见海洋保护民间团体和大学生代表时，也讨论了保护北大西洋露脊鲸的问题。他说除了要求航行的船只降低速度，也已经开始组织进行无绳渔具捕鱼试验。他说：“这项技术并不是很遥远，主要是成本问题，我们需要确保渔民能够负担得起。

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