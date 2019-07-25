站在领奖台中间的加拿大女冠军Margaret MacNeil (AP Photo/Lee Jin-man)

一个从中国领养的女孩，为加拿大赢得游泳世锦赛金牌

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
发表 2019年7月25日（星期四）14:02
更新 2019年7月25日（星期四）14:05
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加拿大19岁的女子游泳选手玛格丽特·麦克尼尔（Magaret MacNeil）在韩国举办的世界泳联锦标赛上赢得100米蝶泳金牌，成为加拿大历史上第二名赢得国际游泳比赛金牌的选手。

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玛格丽特·麦克尼尔的成绩是55.83秒，超过了世界纪录保持者瑞典选手保持了三年的世界纪录0.39秒。从而也是百米蝶泳历史上，第三位打破56秒大关的女子。

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所以，在赢得比赛后，连她自己都说：“我非常惊讶。简直不敢相信。我从水里抬起头来那一刻就想，’我的上帝，我还在这个世界上吗”。

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玛格丽特的简称是玛吉（Maggie），她在领奖台上，和赢得银牌的瑞典选手，赢得铜牌的澳大利亚选手亲密地靠在一起。颁奖之后，三个人还一起亮出手掌上写的字，“Ikee Rikako never give up”。Ikee是日本女选手，上一届比赛的蝶泳冠军，但今年2月被查出患了白血病，目前正在治疗中，希望能明年重返赛场。在手心上写鼓励Ikee战胜疾病的话语，是获得银牌的瑞典姑娘出的主意。玛吉和澳大利亚选手欣然同意。这也鲜明地展示出各国运动员之间的友谊，与男子200米获奖者不愿站在一个领奖台上形成鲜明的对比。

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三名获奖者亮出手心上鼓励日本运动员的字句 (AP Photo/Lee Jin-man)

站在领奖台上的玛吉被两位金发的世界知名选手夹在中间，不仅个子明显较低， 而且黑色的长发也非常显眼。加上她的名字和她的外表也不一致。姓氏听起来像苏格兰后裔，可她却有着很明显的东方人面孔。这令人们对她的身世也感到好奇。

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在国际泳联有关介绍中，玛吉是来自安大略省的伦敦市。但实际上，她是出生在中国，1岁时被加拿大安大略省伦敦市的一个家庭领养。领养他的父亲叫埃德·麦克尼尔（Ed MacNeil），母亲叫苏珊·麦克奈尔（Susan McNair）。他们这次也到韩国的光州为玛吉助威。苏珊事后对记者说，她怎么也没想到玛吉哪里来的力量，在前50米时， 她在八条泳道上还排在第五名，到后50米却超过了所有选手”。

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玛吉在赛后接受加拿大广播公司记者采访时并没有侃侃而谈，只是提到了训练付出了很大努力，要经常很早就起床。

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玛吉是今年4月才被选入加拿大国家代表队的。在加拿大，没有拿工资的职业运动员，参加所有项目比赛的运动员都是自己或家长承担费用。只有在国际比赛中胜出，拿到名次者才能被选入参加某一特定国际比赛的国家队，由国家承担训练和旅行费用。

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因此，玛吉能够取得今天的成绩，是与家长的付出分不开的。多年来，都是父亲陪着麦琪去训练。他们经常早上5点起床，在Tim Hortons喝一杯咖啡后，到伦敦市的体育馆等待游泳池开门。

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苏珊说：“这听起来并不新鲜。因为选择任何运动项目的比赛，都要做出类似的承诺。我们只是全国那些早早起来陪孩子去训练的家庭之一。我丈夫比我更相信早起训练，而我会尽量让她吃得好。这可以说是我们家庭的劳动分工吧”。

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Margaret MacNeil在比赛前（AP photo/Lee Jin-man)

玛吉的妈妈还补充说，玛吉承认在比赛之前很紧张，但她能够控制这种情绪。“她已学会了如何这样做并敢于面对，并且本质上是一个相当谦虚的人”。

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玛吉的养父埃德则骄傲地说：“显然，玛吉有一些天才，而且是一个坚定的姑娘。还有必须要说的是，我们的成功也建立在人际关系的基础之上。我认为她与伦敦游泳俱乐部主教练安德鲁·克雷文（Andrew Craven）有着很好的关系，而在她到密歇根大学上学后，又碰上好的教练里克·毕晓普（Rick Bishop），还有在佛罗里达州训练时的教练加里·霍尔（Gary Hall）。所有这些积累在一起，在技术上、情感上和心理发展上，才使她取得现在的成绩”。

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麦克奈尔还进一步解释说：“当运动员的成绩到了最高级别，输赢之间的差异通常都是归因为信心和对周围环境感觉舒适的程度。玛吉很喜欢密歇根大学的环境。我从来没有见过她这么高兴。她在那里有很多朋友，包括游泳队的朋友。对玛吉来说，这是运动和学习的完美结合。”

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玛吉刚刚在密西根大学读完大一，暑假后开始大二的学习。

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玛吉在个人夺得百米蝶泳金牌之前，还帮助加拿大队夺得女子4×100米自由泳接力赛的铜牌。到星期三为止，加拿大队在此次国际泳联世锦赛上，总共赢得了一枚金牌，两枚银牌和三枚铜牌。星期四，加拿大女子游泳队又赢得4X200米自由泳接力赛铜牌。收听

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