专访韩国导演金宝拉：我们与爱的距离

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金宝拉，韩国新生代女导演，毕业于韩国东国大学、以及哥伦比亚大学。《蜂鸟之家》是她的处女作。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今年的柏林国际电影节上，韩国女导演金宝拉的处女座《蜂鸟之家，The House of the Humming Bird>(台湾翻译《我们与爱的距离》)得到了柏林电影节新生代单元的评审团大奖。

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最近，金宝拉带着这部电影来到蒙特利尔的奇幻电影节。

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《蜂鸟之家》的故事发生在1994年的韩国首尔。八年级的女生恩熙生活在一个平常的工薪阶层家庭，父母开着一间食品店，每天辛苦忙碌。他们似乎把希望寄托在努力用功读书的儿子身上，而对时常给家里带来麻烦的两个女儿感到头痛。

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恩熙是家里的小女儿，她喜欢画漫画，也开始尝试恋爱。她和班上的男生手拉手，恋爱120天，四个月了，恩熙要录一卷录音带来庆祝。但男友背叛了她。而学校里一个女学生也对她表达了好感。恩熙成绩一般，性格倔强、古怪，而且常常被哥哥家暴。

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她的好朋友也常遭到暴力对待，但又不知道该怎么办？她俩想到自杀，但是又怀疑，如果我们死了，家里人是不是会伤心？

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而她因为耳朵下边长了个淋巴结需要个小手术，她独自前往诊所，手术之后，再独自回到家。

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父母不是不爱她，只是那爱似乎总是不够。

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终于，在课外中文补习学校，她遇到了真正感到懂得她、与她心灵相通的人 —— 补习老师智英。智英在黑板上写下：相识满天下，知心能几人。

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这部电影描述一个小女生在1994年里几个月的生活，有少女成长与迷惑，与男生和女生的爱、友情，家庭暴力，性别问题，融进那一年的社会大事，首尔的圣水大桥倒塌事件。

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影片画面里有种回忆般的清亮，阳光色彩斑斓，人物丰满，故事细碎却感人。我尤其喜欢它的节奏，不急不徐。感觉韩国电影一直的特色，铺排很长，然后情节突然加速，精彩结尾。

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导演金宝拉接受了我的访问。

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关于标题：为什么叫做《蜂鸟之家》？

“蜂鸟是世界上最小的鸟，但是，他们飞很远的距离去找寻自己的巢。他们非常有活力，每秒钟翅膀能震动80次。

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就像电影里主人公恩熙一样。她是个小女孩，试图寻找生活中的爱，她也遇到了很多人。我觉得，她的旅程也像蜂鸟一样。”

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影片里有多少是自传成分？

“说到底，电影是虚构的。它里面有我个人的许多感情，但是很难说清有多少是自传性的。

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大约是在2008年到2009年间，我开始做噩梦。关于中学时代的噩梦。我梦到我要去中学，惊醒过来，一身的冷汗，非常庆幸自己不必再重回中学了。

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我感觉有些什么是曾在这些记忆表象下面的。于是我开始写日记，记录下对当时的回忆—— 所以最开始并不是电影剧本，而是我的个人记录。

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在2013年，我完成了剧本的初稿，2017年开拍。

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影片得到了韩国艺术委员会，釜山电影节，圣丹斯电影节等等七八个地方。”

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关于女生恩熙

“我在试镜的时候就觉得她非常不错，虽然之前她只演过一部商业片中的一个小配角。她甚至没有代理公司。

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我觉得，很少有女孩子能够读懂剧本字里行间的意思，并且能够表达出来。

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她就能体会那之中的细微与微妙之处。”

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关于女教师智英

“好多人都说我的外形像那个老师，我最初选择演员的时候真没有想过 —— 我把这当作赞美吧。

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我想说，很多人都觉得恩熙从智英身上得到了启发。不过，我自己在大学教过书，教电影。我自己就从学生身上得到很多的启发。

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我想说，这个关系里，双向的。”

关于电影里的女生之爱

“我没有特别去界定那种爱是爱情还是友情，事情都不是单维度的。在韩国，少女间的友情是很常见的。

恩熙与男孩与女孩的关系，我以尽可能的自然的态度去表现，我是想，双性恋也没有什么问题。我也想说明，恩熙是个非常有开放头脑的人，生活里，她不评判其他人。”

关于圣水大桥倒塌

“圣水大桥倒塌在韩国是件大事，是韩国尽人皆知的事情。在圣水大桥倒塌之后不久，又发生了一个购物中心倒塌的事件。

两次意外事件令韩国人重新审视，什么是发达国家，人的生命的意义 —— 这些基本型的问题。它是一个警醒，仅仅有高速的发展是不够的。

所以它是一个社会转变过程中的关键事件。

而在影片里，我想说，死亡是随时会发生的，甚至不是什么戏剧性的事情，没有任何警告警示就会发生。而阴差阳错，有人幸存下来，有人死去，我们无法掌控。”

关于下一步作品

“现在还不确定。但是，我一直很喜欢女性生活中比较少人触碰的题材，我一直非常感兴趣的是，少数族裔、平时不大被人听到的声音。”

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