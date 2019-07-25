原住民全国大会今日结束 ：89%寄宿学校受害人得到赔偿

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星期四，为期三天的第40届原住民大会在佛雷德里克顿结束。

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第三天议程包括了讨论原住民寄宿学校受害者的赔偿问题。

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截止至5月31日，绝大部分受害学生已经完成了赔偿登记，而其中89%与政府达成了协议。

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原住民大会法律顾问Stuart Wuttke为聚集在一起的全加拿大原住民领袖提供法律建议。

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目前，受害者赔偿每人大约11.1万元，加拿大政府总共为受害学生支付了320万元。

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在2007年，加拿大政府同意向教会主办的原住民寄宿学校中受到虐待的学生进行补偿。

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通过46项动议

今年的原住民大会，代表们投票表决通过了46项动议，其中包括了综合教育计划。

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这项计划希望得到联邦政府的支持，用10年时间来完成对原住民教育帮助。

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其他动议还包括了改善医疗卫生，捕鱼业，以及青少年教育等。

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