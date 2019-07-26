加拿大市场蜂蜜掺假问题严重

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用掺入从玉米、大米、甜菜等农作物中提炼出来的糖浆与蜂蜜混合而成的掺假蜂蜜泛滥加拿大零售市场。这不但是存在多年的问题、而且近年来变得越来越严重。

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加大查检力度

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负责加拿大食品质量的加拿大食品检验局CFIA自2018年以来有针对性地加强了对来自若干国家进口蜂蜜的查验，抽查检验的结果让加拿大食品检验局感到问题严重，因而呼吁加拿大消费者在购买蜂蜜时要小心谨慎、不要上当。

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加拿大食品检验局从加拿大全国各地的进口商、批发商、加工和装瓶工厂、零售商店中搜集了240个蜂蜜样品，对这些蜂蜜样品的分析显示，22%的蜂蜜样品被添加了糖浆；这些被作假的蜂蜜都是从外国进口的，来自希腊、中国、印度、巴基斯坦和印度， 而加拿大本国生产的蜂蜜则没有掺假的问题。

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进口蜂蜜问题多

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加拿大食品检验局对从若干国家进口的蜂蜜加强检验的结果是有12.8吨的蜂蜜被拒绝进入加拿大市场。

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但多年来泛滥加拿大市场的掺假蜂蜜已经让加拿大本土的养蜂业受到了沉重打击。

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真不敌伪

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有三代人养蜂传统和经验的加拿大安大略省养蜂农场主Chris Hiemstra说，不要说把自己生产的蜂蜜销售到国际市场，面对泛滥成灾的掺假蜂蜜抢夺天然蜂蜜市场的境况，他们这样的加拿大养蜂者能不破产、能继续养家糊口就不错了。

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为了生存，Chris Hiemstra在过去二十年来逐渐实现了自己养蜂农场的多元化经营，把单纯的养蜂农场变成养蜂、养家畜、农业旅游并重的农场。旅游者们付费坐马车游览农场、与家畜近距离接触、观看农场2400万只蜜蜂的放养程序，这已经成为其农场收入的重要组成部分。

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Chris Hiemstra说，弄虚作假者把2毛钱一磅的糖品大量加入蜂蜜、搅拌均匀后低价出售，那些销售天然蜂蜜的农场主每磅蜂蜜要卖至少2加元才能生存，这么大的差价让销售天然蜂蜜的养蜂者根本就没办法与掺假蜂蜜的制造者们竞争。

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Chris Hiemstra感叹地说，幸亏他多年前就开始搞多种经营，否则单靠销售天然蜂蜜他的农场是是无法经营下去的。

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由于蜂蜜从养蜂农场到零售商店的过程有许多环节、会经过多次转手，所以被掺假的机会很多。普通消费者很难知道自己购买的蜂蜜在哪个环节被做了假。

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如何鉴别真假

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Chris Hiemstra认为，对消费者来说，要想买到真正的纯蜂蜜、最好的办法是直接到养蜂农场去购买。如果你看到在农场销售蜂蜜的养蜂者手上沾着污垢、脸上有被蜜蜂蛰过的印迹，那就是天然蜂蜜的保证。

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另一位养蜂者Peter Awram介绍了一种辨别真假蜂蜜的办法。他拿的两个小瓶子里一个装的是半瓶纯蜂蜜、一个装的是半瓶掺假蜂蜜，在把瓶子倒置时掺假蜂蜜回流底部的流速很快，而纯蜂蜜的流速则很慢。

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RCI with Ali Chiasson · CBC News

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