卡尔加里市政府开始大幅裁员

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卡尔加里市政府开始进行裁员，目的是把财政预算削减 6,000 万加元。

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卡尔加里市的行政代理经理 Glenda Cole 表示，总共将裁掉 233 个职位，其中很多属于空缺职位，将不再填补，实际被裁的人数是 115人。

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她说，裁人从来不是一件容易的事情，但作为公务员，我们知道必须不断保证能够以周到、高效的方式为卡尔加里人提供服务。

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卡尔加里市政厅说，裁员的过程将持续几个星期，有些人属于被裁，有些人则属于被退休。

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Glenda Cole 表示，截至到今年 7 月 9 日，卡尔加里市政厅的人员编制为总共有14,410 名员工，这个数字不包括临时员工和警察。

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（CBC）

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