波音公司可能暂停波音737生产线

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美国波音公司董事长兼首席执行官Dennis Muilenburg表示，如果波音737Max客机复飞不能像公司预计的那样在今年10月份实现、而是继续被推迟，则波音公司将考虑暂停生产737Max客机。

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本星期公布的第二季度财务数字显示，由于新生产的波音737Max客机无法交货，波音公司在刚刚过去的季度中收入猛降了35%、亏损近30亿美元，这是二十多年来最严重的季度亏损。

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目前波音公司在西雅图的737Max生产线已经处于减速生产状态，生产出来但无法交货的737Max客机已占满了可以用来停放飞机的场地。

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美国政府航空署正在审查波音公司提交的737Max修改后的飞机驾驶电脑软件，但表示没有预定的复飞日期，只有在航空署认为波音737Max达到安全飞行标准后才会发放复飞许可。

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两架波音737Max客机坠毁造成的737Max客机的停飞让波音公司不得不拨出49亿美元用于支付世界主要民航公司由于波音737Max客机停飞而遭受的损失。这还没有包括波音737Max坠毁造成346人死亡的法庭诉讼和索赔的数额。

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加拿大航空公司和西捷航空公司也都由于无法使用现有波音737Max客机而受到损失。

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