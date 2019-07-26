萨斯喀彻温省农民将旧粮仓变成旅游小屋

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在加拿大的平原省份萨斯喀彻温省，由旧粮仓改建的旅馆，正在吸引越来越多的游客。

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萨斯喀彻温省的俗称是加拿大的 “面包篮子”，粮仓很多，许多旧粮仓已经被废弃不用。

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加拿大广播公司报道说，萨斯喀彻温省的两个农民家庭，把旧的圆形粮仓改造成了游客小屋，向游客开放后大受欢迎。

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安德森夫妇

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报道说，萨省的农民阿维尔·安德森（April Anderson）和她的丈夫目前在萨斯卡通市外郊的玫瑰镇（Rosetown）经营着一个小旅馆 Alive Sky Lodge，那里距离萨斯卡通市大约有一个小时的车程。

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这个旅馆的房间全部是用旧粮仓改建的，安德森夫妇说，每年从 5 月到 8 月通常都是预订全满。

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阿维尔·安德森说，我们在尝试提供一种非常典型的、有平原省份特色的旅馆。

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他们在 “粮仓”上开了门窗，客房的内部是相当舒适的。

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进到客房里，可以看到拱形的天花板，大部分的墙壁保留了原有粮仓的金属面，里面配备有床、小小的厨房，时髦的卫生间，地板是供暖的，而且还有壁炉。

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安德森夫妇表示，他们希望能为游客提供一种真实的农场体验，这一粮仓旅馆已经引发了很多人的好奇，来这里的游客中除了本省、外省的游客，还有欧洲人和美国人。

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安德森夫妇说，他们坚信，通过 “农业” 特色的旅游，可以让人们更多地了解萨斯喀彻温省，更多地喜欢上这个 “大农村”。

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西林夫妇

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朱莉·西林（Julie Hilling）和她的丈夫是萨省陀鹿下巴镇（Moose Jaw）的一对退休农民。

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西林夫妇说，他们听说在水牛塘省立公园（Buffalo Pound Provincial Park）附近的地区露营地很紧缺，于是萌生了建造 “粮仓” 露营地的想法。

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今年六月，他们 “粮仓” 露营地 – Bin There Campground 开始运营。

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西林夫妇说，他们将 6 个废弃的粮仓改造成两层带天窗的小客房，他们把这整个计划称为 “萨斯喀彻温式的回收”。

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他们的粮仓来自 70 年代和 80 年代，在改建过程中，粮仓的圆形形状给他们带来了很大的挑战。

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不过，“粮仓露营地” 开放后的受欢迎程度，让他们感到相当惊讶，西林夫妇说，没有想到有这么多的人愿意寻找一种独特的住宿体验。

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归根

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萨斯喀彻温省的这两对夫妇都同意，在一个旧粮仓里过夜，对于许多游客来说可能是新鲜事，但这对当地的游客来说会有更多的意义。

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安德森夫妇说，人们总是希望重新找到自己的根，在他们接待的本省游客中，许多人是农民的后代，父母或者祖父母曾经是农民。

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现在，他们带着自己的孩子重返农村，看到的是狗、农场，拖拉机，住的是 “粮仓”，这对他们、对他们的后代来说，都有着一种特殊的意义。

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（Stephanie Taylor / CBC）

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