黑熊涌入居民区，竟然有“热爱动物”人士不让抓捕

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不列颠·哥伦比亚省的低陆平原地区正在出现一个新问题，由于熊的增多，相关部门为保护民众的安全，采取了一些诱捕措施，但有喜欢动物的人反对这种做法。

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根据温哥华当地媒体今年6月份的报道，在过去三个月中，居民报告在生活区看到熊的次数已经超过2000次。而去年全年接到的报告是4，500次。

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省自然保护局有关负责人莫瑞·史密斯（Murry Smith）说，当他们接到人类居住区出现黑熊的报告后，会尽一切办法保护民众安全，包括告诉民众如何正确丢垃圾，必要时还会使用橡皮子弹。根据他的统计，已对20头经常进入居民区的黑熊实施了安乐死，4头被送到其它地方，6头被关了起来。

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但这些做法受到一些动物爱好者的杯葛，他们试图阻止相关部门的行动，以保护这些危险动物。

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省自然保护局主任托德·亨特（Todd Hunter）说，他们已经遇到有人破坏设置的陷阱， 高贵林区还有人阻止他们进后院搜寻黑熊。

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亨特强调说，居民不可以妨碍自然保护局的工作人员工作，就像不能妨碍警察执行公务一样。否则会被警告。

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他说这几个星期的主要搜寻区域是Mundy Park及周边地区，因为那里已多次出现黑熊，此外也将一头野猪和两只幼崽送到了很远的地方。

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