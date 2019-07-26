人民党：把加拿大接收的移民数量减半

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从加拿大保守党中分裂出来自立门户的前保守党政府部长、现人民党领袖Maxime Bernier表示，如果人民党当政，会把加拿大每年接收的移民和难民数量从现在的一年三十万人减少到15万，也就是砍掉一半。

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Maxime Bernier认为，加拿大社会对移民和难民的支持程度在下降、由于大量接受移民和难民而引发的社会紧张关系在日益明显，所以加拿大应该在接收移民和难民方面放慢步伐。

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除了要减少加拿大每年接受的移民和难民数额之外，Maxime Bernier还要改变加拿大现有的选择移民的标准，优先接收具有专业技能的移民申请者，减少接收难民的人数，限制家庭团聚移民，取消资助父母和祖父母移民的项目。

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Maxime Bernier还抨击特鲁多自由党政府宽松的难民政策和偏激的多元文化政策不但不利于加拿大的发展、而且在破坏加拿大的长治久安。

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特鲁多的自由党政府的目标是在2020年把加拿大接收的移民和难民数量增加到每年34万人。

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保守党领袖谢尔在竞选保守党领袖时表示，他要把加拿大每年接收的移民和难民数量限制在不超过25万人。

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RCI with Salimah Shivji · CBC News

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