锁上家门和车门：PEI 警方说最近盗窃大增

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在爱德华王子岛省（PEI），加拿大皇家骑警再次告诫居民们，近来接连发生了一系列盗窃事件，人们一定要锁上自己的家门、车库门和汽车门。

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星期四（7月25日），皇家骑警发布一份通知说，本周一晚上，在 Stratford 地区，有好几辆汽车、建筑物和车库里的东西被偷走。

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一位房主看到了后院有一名陌生男子，拨打 911，但警察赶到时该男子已经逃走。

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通知说，在上述盗窃事件中，盗贼的轻易得手，几乎都是因为主人没有锁上房子或汽车的门，或者把有价值的物品留在汽车里、窃贼能看到的地方。

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加拿大皇家骑警的警官 Jamie Parsons 说，这不仅是一个地区的问题，而是 PEI 全岛存在的问题，人们应该养成习惯，把家门锁上，离开汽车时锁好车门，不要把贵重物品留在汽车里，车座上不要放任何能吸引盗贼的东西。

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他接着说，我们希望大家保持警惕，发现自己家附近有可疑的人要立即拨打 911 报警。

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（CBC）

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