多伦多一男子因邻居非法卖大麻被无辜牵连，状告省政府

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多伦多一名男士向省高等法院告状说，省政府这个月实施的一项法规导致他无家可归。

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这位男士名叫杰弗里·布罗迪（Jeffrey Brodie）。7月9日，他租住的公寓楼被警方查封，因为他的楼下邻居非法经营大麻。而他与经营者并没有关系，也被赶了出来，还不能回去取自己生活需要的物品。他认为省政府禁止非法经营大麻的法规在几个方面不合理。

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根据安省新出台的有关大麻的新法律，警方可以关闭非法经营大麻的建筑物，驱逐居住者，包括住宅里的租户。

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42岁的布罗迪认为这项立法打击面太宽，导致他成了无家可归者，不得不睡在公园的长椅上。

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他的起诉书中说：“警方应该知道我住的是楼上单独的房间，他们拒绝让我回去取生活用品，使我没有了生活必需品，包括住所，让我流落街头。这是违反人权和自由宪章的”。

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布罗迪还对采访他的记者说， 现在我失去了一切，我也不知道还能做什么。

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记者就此向司法部门咨询，省法院和总检察长办公室都说，目前此案已经进入司法程序，不宜讨论和参与。

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