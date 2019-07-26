(CNRL / CBC)

加拿大油砂矿公司运用新技术设定减排目标

作者 亚明 |
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发表 2019年7月26日（星期五）14:37
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加拿大虽然石油储量丰富，但由于不是液体的，而是油砂，所以开采时需要挖掘、运输、和高温提炼，整个生产过程要耗费更多能源，增加温室气体排放量，因此被环保组织称作“脏油”。

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加拿大广播公司记者最近了解到，加拿大的油砂矿正在尝试新的技术，减少开采过程中的污染，甚至最终可能实现零排放。

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加拿大自然资源公司是最大的石油和天然气企业。该公司已经开始在这方面设定雄心勃勃的目标。公司的执行副总裁史蒂夫·劳特（Steve Laut）表示，公司已经意识到，不能继续像以前那样，依靠种植树木或购买碳排放指标达到环保要求，技术创新才是出路。

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加拿大自然资源公司的执行副总裁Steve Laut (Louise Moquin/CBC)

他说：“我们正试图运用新技术和加拿大人的聪明才智实现这一目标。这会带来很大的不同”。虽然现在还没有具体的时间表，但已有可行性方案。

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劳特说：”有了目标是一个好的开端，然后需要持久的努力。因为实施起来可能不是很容易。但可喜的是，现在已经有很多新技术可以采用，有些甚至令人惊叹”。

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劳特承认，过去的油砂开采可算是全球能源行业碳排放量最高的，但大约从10年前开始，就在努力减少。他引用该公司的一份报告称，自2012年以来，公司经过努力，已将提炼一桶石油的温室气体排放量减少了29％。同时也将甲烷排放量减少了78％。

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劳特说，过去十年“是一场改变规则的竞赛。它令人兴奋。而且刚刚开始。我们还有很多事要做。”

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目前加拿大各炼油厂运作的环保性能参差不齐，有一些公司生产每桶石油的温室气体排放量已经达到和美国持平。

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加拿大自然资源公司目前使用三种减排方法，大多是碳捕获和储存。每年可捕获高达270万吨的温室气体。另一家油砂生产商Cenovus则表示，在过去十年中，他们的温室气体排放减少了三分之一。

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卡尔加里的环境智囊团Pembina Institute的政策分析师Ben Israel(Kyle Bakx/CBC)

总部位于卡尔加里的环境智囊团Pembina Institute的政策分析师本·伊斯雷尔（Ben Israel）称，加拿大自然资源公司的计划是朝着正确方向迈出的一步。他说：“我觉得这是正确的发展方向，能够看到加拿大自然资源公司等企业在气候变化方面发挥带头作用，真的很棒”。

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但他同时也指出，虽然油砂行业正在减少其排放的强度，但随着油砂矿的开采规模扩大或增加新的开发项目，那总的排放量还会继续攀升。

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2018年油砂行业的的碳排放量约为7700万吨，如果所有获得监管部门批准的项目都建成投产，那总排放量可能会攀升至1.31亿吨。因此，伊斯雷尔说：“我认为，确保减少油砂行业的总排放量至关重要，因为它要与我们作为一个国家的气候目标保持一致”。而且即使在未来几年或十几年内达到零排放，那也仅仅是指炼油过程。而油砂的挖掘、运输和成品油的运送，仍会有占20%的温室气体排放。另外80%则是消费者使用石油过程中燃烧排放的。

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石油行业通常都会有减少温室气体排放的激励政策，因为排放量的下降也意味着公司使用更少的能源，降低成本。

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伊斯雷尔表示，加拿大最大的石油和天然气工业团体加拿大石油生产商协会（CAPP）应该通过改变其应对气候问题的方法，效仿加拿大自然资源公司。

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石油生产和消费过程中温室气体排放比例：生产占7%， 提炼占12%。

该协会虽然也鼓励石油公司减少温室气体排放，但因没有响应巴黎气候协议，也面临一些批评。而且它也没有公开支持联邦和省级的碳税政策。

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而加拿大自然资源公司在其最近的管理报告中表示，会支持加拿大“在巴黎协议中的领导地位，并以其作为减少温室气体排放和推动创新的动力”。

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该公司执行副总裁劳特表示，油砂行业需要不断寻找应对气候变化的方法。“我认为这是我们必须做的事。我们已开始为实现这一目标的行动，由新技术看到今后前进的道路”。

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蒙特利尔银行资本市场最近的一份报告也提到，“加拿大自然资源公司在油砂开采和提炼过程中的碳排放水平已经接近甚至达到全球平均水准。这是在信贷时应考虑的因素”。

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