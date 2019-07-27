意大利年轻人Lorenzo Campus展示他要送回给加拿大的二战军人背包（CBC）

意大利收藏者发现二战期间加拿大军人的背包，辗转找到了主人的家人

作者 亚明 |
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发表 2019年7月27日（星期六）09:40
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加拿大广播公司这个星期报道了一位意大利年轻人在收集战争纪念品时，得到一个二战时加拿大军人的背包，经过转辗努力，找到背包主人后代的故事。

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洛伦佐·坎普斯（Lorenzo Campus）家住意大利中部的托斯卡纳地区。他爱好收集第二次世界大战的纪念品，尤其是英国军人的头盔和德国军人的身份证标签。

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去年8月，当他从另一位收藏者手中拿到一个魁北克士兵的背包时，他觉得很特别。因为在他收集的纪念品中很难找到可以追溯到某个特定士兵的标记，尤其是写着名字和代号的背包。而且这个背包也让23岁的坎普斯想起了自己的祖父。他的祖父也曾参加第二次世界大战，是意大利山地战斗军团的一员。坎普斯说：“如果哪位收藏家找到我爷爷当时的用品，能够交给我，我也会非常高兴的”。

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这一系列因素促使坎普斯产生了找到包的主人，将它归还给主人或他的家人的想法。于是他开始了追寻。

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虽然背包上标注的黑字仍依稀可见，写的是：470L8，P.E.，St.Laurent。他可以猜出后面的St Laurent是背包主人姓圣劳伦特，P.E.则是他名的缩写。但那一串数字加字母是什么含义，他不知代表什么。于是他邀请了其它意大利收藏家帮助探究，已求发现背包主人的线索。

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研究的结果是，背包的主人肯定是1944年参加了在意大利的战斗，并可能在战争中幸存下来回国了。但回国以后的情况怎样？现在是否还在世等，就是未知数了。

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加拿大炮手Paul-Étienne Saint-Laurent二战期间照片（CBC）

从那以后坎普斯开始了搜寻，但一年多都没有结果。他感到有些沮丧，就准备放弃搜寻， 直接把这个背包送给加拿大博物馆。因为那样至少是把它送回了加拿大。

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为此，他联系了加拿大广播公司在蒙特利尔的办公室，寻求帮助。加拿大广播公司的工作人员对此事投入了很多时间和高度的热情，联系了六个政府机构和军事历史学家。

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功夫不负有心人。加拿大图书和档案馆经查找，竟然指出背包上的识别号码可能有一个字母是错的。

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于是，坎普斯又在背包上寻找，结果真的找到了另一个略有不同的号码。当他把新的号码报告给档案馆后，那里的一名工作人员迅速地得出答案，这个背包属于一位名叫（鲍尔-艾蒂安·圣劳伦特（Paul-Étienne Saint-Laurent）的炮手。他已在20多年前去世了。

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也正是因为圣劳伦特已经去世，所以加拿大图书档案馆能够公布更多关于他个人的信息， 包括他的家乡是哪？他后来的情况怎么样？

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Paul-Étienne Saint-Laurent于1919年出生在魁北克省的Matane，那是一个位于魁北克市东北400公里，在圣劳伦斯河南岸的农业区域。他家共有8个孩子。他九岁时父亲去世。母亲一人无法供养这么多孩子，就把他安置在孤儿院。鲍尔艾蒂安13岁就开始工作了。他于1941年参军，加入加拿大皇家炮兵第57轻型防空团作为炮手，曾经击落德军的飞机。到1944年，他被调到皇家第22军团。

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历史学家David O’Keefe（CBC）

按历史学家大卫·奥基夫（David O’Keefe）的说法，在战争后期，防空团的作用已不那么重要，因为天上已没有多少德国飞机了。由于在陆地作战中，盟军部队减员严重，“迫切需要增援”，所以在1943年至1945年期间，许多炮手转变为步兵，参加了意大利战役。

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奥基夫还详细介绍了22军团所参加的一些重大战役，圣劳伦特也应该是参加者。他说：“在意大利的战场有点像一战中的西部战线，战场非常泥泞，极其寒冷，行动非常困难”。

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根据加拿大图书和档案馆查到的记录，圣劳伦特于1945年12月回到家中，一个月后退役。他随后搬到了渥太华，在那里他找到了联邦政府的工作并结了婚，有了5个孩子。

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圣劳伦特的女儿Francine（CBC）

家人说“就像一场梦”

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圣劳伦特的女儿弗朗欣（Francine）住在蒙特利尔，她是家人中第一个听说父亲背包的人。她对加拿大广播公司说：“我从来没有听说过这么令人难以置信的故事。就像在做梦”。

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她提起小时候曾听父亲提到一些战争经历，知道他曾在意大利和法国打仗。但像许多退伍军人一样，她的父亲并没有多谈那场战争。她说清楚记得父亲说“失去了一些朋友，这对他来说是最难过的事”。

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弗朗辛说，她的父亲已在1993年去世。如果他活着见到这个背包很可能会激动不已。现在，全家人除了记得父亲所讲的战争故事，又有了这个实物背包。它将会被传承下去。

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弗朗辛说，她期待与意大利收藏家坎普斯联系并表达她和家人的谢意。

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