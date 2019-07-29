加拿大医生出书，谈如何改善大脑功能

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一个人在任何年龄段都可以改善自己的大脑功能，让自己变得更加聪明！ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是加拿大医生大卫·巴德斯利（David Bardsley）在出版的新书中作出的结论。

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在经过多年研究后，巴德斯利医生发表了新书 “明年更聪明” – Smarter Next Year，这本书以一系列新的科学证据，来证明一个人可以不断改善自己的脑力，使自己在生命的各个阶段保持健康，生活得更幸福。

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基因不能控制你的命运

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大卫·巴德斯利医生这个周末接受加拿大广播公司的采访时说，今天、明天、10年后，你的大脑的运作情况怎么样，这将主要由个人的选择来决定，而不是靠你的运气如何。

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他说，你的“ 命运” 不是由基因来控制，而是由你自己来掌控。

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巴德斯利医生接着表示，一个人无论是 20 岁还是100岁，都可以改善自己的大脑功能，都有可能延迟大脑的衰退。

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研究始于13年前

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大卫·巴德斯利告诉加拿大广播公司，他的研究是在 13 年前开始的。

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13 年前的某一天，他到收银台付款时突然忘了信用卡的密码，听到背后有人在嘲笑他，说他正在经历一个 “老年时刻”。

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他回忆道，当时有好几个人在笑，但我没有笑，我感到自己完全被羞辱了。

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现年 71 岁的巴德斯利说，那个时候，他的母亲已经被诊断出患有阿尔茨海默氏症，这让他对母亲、对自己的未来感到一种从未有过的担忧。

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于是，他开始深入研究认知衰退，以及如何防止大脑的老化。

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他说，我的发现非常让人惊叹。

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任何年龄段都能改善

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巴德斯利医生表示，随着变老，人们的组织和计划能力可能下降，但记忆力上的损失更为明显。

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但他说：

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每个人的大脑都在不断发展和变化，有许多科学研究证明，事实上，无论哪个年龄段，只有通过一些简单的生活习惯的改变，就能够增加记忆力，提高智商，使自己变得更聪明、更敏锐、更健康。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大卫·巴德斯利医生与加拿大广播公司分享了一些改善大脑功能的技巧。

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睡眠的重要性

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巴德斯利医生首先强调了睡眠与大脑功能之间的关系。

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他说，研究表明，睡眠不足会导致大脑功能减弱，如果一个人连续 5 个晚上睡眠不到6小时，他在认知测试中的表现会比睡眠充足的人要弱 60％。

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大卫·巴德斯利医生建议：

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成年人每天晚上最好要保证 7-9个小时的睡眠；

睡眠时室内的最佳温度应该在15至18摄氏度；

睡觉前至少30分钟应该不再看任何 “屏幕”，包括电视、电脑、手机等。

保持日常身体活动，减轻压力。

他最后说：

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无论你处于哪个年龄段，生活中总是有一些方面你可以做些改进。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC）

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