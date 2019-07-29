加拿大游泳队在世锦赛上获历史最好成绩，斩获8枚奖牌

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在韩国举行的国际游泳世锦赛最后一天的比赛中，加拿大女队在4X100米混合泳决赛中再夺一枚铜牌， 从而使加拿大队的奖牌总数增加到八枚。这是有史以来的最好成绩。

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加拿大参加女子4X100混合泳接力赛的四名选手是凯莉·马斯（Kylie Masse）希妮 ·皮克瑞姆（Sydney Pickrem），玛吉·麦克尼尔（Maggie MacNeil）和彭尼·奥莱克西雅克（Penny Oleksiak）。

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加拿大队以3分53.58秒的成绩夺得第三名，比赢得第二名的澳大利亚队仅仅相差0.16秒。美国队以创造世界纪录的3分 50.40秒赢得金牌。美国队获得如此好的成绩很大程度上要归功于17岁的雷根·史密斯，她以仰泳游完100米的成绩是惊人的57.57秒。史密斯在此次锦标赛的200米仰泳比赛中，也刷新了自己的记录。

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加拿大以前参加世界游泳锦标赛的集体最好记录是赢得六枚奖牌，时间是1978年。这次的所有八枚奖牌均由女队夺得，包括两枚金牌和六枚铜牌。

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此次世锦赛中，最耀眼的加拿大选手当属19岁的玛吉·麦克尼尔，这位18年前由加拿大夫妇从中国孤儿院领养的女孩，首次代表加拿大参赛，就赢得了百米蝶泳金牌。

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此外，加拿大选手在这届锦标赛进入决赛的次数也超过以往，总共参加了19个项目的决赛，比2017年在布达佩斯的世锦赛多了两项。

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来自安大略省23岁的女选手凯莉·马斯曾在2017年的世锦赛中夺得100米仰泳金牌。她在27日周六女子200米仰泳比赛中，以2分6.62秒夺得铜牌， 也刷新了自己的纪录。

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加拿大男队也在4X100自由泳比赛中游出有史以来加拿大最好成绩，在决赛中位列第四。

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加拿大游泳队高级主管和国家队教练约翰·阿特金森（John Atkinson）说：“这证明了我们的运动员在国际大赛中能够保持专注、冷静和很好地发挥潜力，因此我们对明年参加在日本的奥运会更加充满信心”。

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