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桑德斯陪美国人来加拿大买胰岛素

作者 方华 |
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发表 2019年7月29日（星期一）11:31
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这张照片是美国佛蒙特州参议员桑德斯728日与美国糖尿病患者Hunter Sego和他的母亲Kathy Sego在加拿大安大略省温莎市药店的照片。

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跨境买药

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7月底的周末，美国民主党总统候选人之一桑德斯与15位想购买胰岛素的美国人一道乘车前来加拿大与美国交界的最南部城市温莎市，这倒不是因为加拿大是胰岛素的发源地，而是因为加拿大药店销售的胰岛素价钱只有美国同样药品的零头。

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身为美国参议员的桑德斯代表美国左翼声音，他提出的角逐美国民主党总统候选人的纲领之一是实行公费医疗的全民医保制度，他这次与想购买廉价胰岛素药物的15位美国1型糖尿病患者来到加拿大，目的就是引起媒体和美国选民对大量美国民众负担不起医药费的关注。

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巨大差价

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Quinn Nystrom

美国药店销售胰岛素的价格在过去10年中猛涨了三倍。现在在美国药店购买一小瓶胰岛素要付340美元，合450加元，而在加拿大药店购买同样的胰岛素药品只需30元。

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Hunter Sego今年23岁，被确诊患有1型糖尿病已经16年。Kathy Sego伤心地说，她儿子觉得自己活着给家里增添了沉重的负担，因为一个月购买胰岛素的费用就要1500美元；为了省下钱来给儿子买胰岛素药物，她家由于没钱付电费曾被电力公司切断了电源。

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Hunter Sego为了减轻家里的负担，没有按照医嘱服药，而是减少了胰岛素用量，宁愿自己遭受浑身乏力、筋肉萎缩的痛苦。

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桑德斯

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要争夺美国民主党总统候选人提名的美国参议员桑德斯认为，美国市场胰岛素价格昂贵的原因是制药公司的贪婪；制药公司在过去二十多年中每年拿出大笔金钱作为政治捐款资助共和党和民主党的政客，让他们保护制药公司的利益，让制药公司在美国市场放肆地抬高药品价格；这样的事情根本不应该在美国这样的国家存在。

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加拿大温莎市女孩 Clara Whited / Sanjay Maru/CBC

今年8岁的加拿大温莎市女孩Clara Whited也是1型糖尿病患者，她举着“胰岛素救了我”的牌子在温莎Walkerville Pharmacy药店外面声援美国的糖尿病患者们。她的母亲Rebecca说，难以想象在美国负担不起胰岛素药费看着自己的亲人不得不减少服药量、甚至因为缺药而死亡的情景。

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在经济能力有限的情况下，不少美国糖尿病患者北上加拿大购买胰岛素药品；一般来说，美国糖尿病患者在加拿大药店一次可以购买三个月的胰岛素用量。

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温莎市Walkerville Pharmacy药店的经理John George说，美国人跨边界购买胰岛素并不是新现象，过去多年一直是这样，特别是靠近边境的药店常常有美国患者购买胰岛素药品。

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导致药物短缺？

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虽然到目前为止还没有明显出现加拿大药店由于大量美国患者购买胰岛素而胰岛素药品供不应求的问题，但7月下旬加拿大已经有代表糖尿病患者、医护人员、医院、药店等十几个组织联名警告加拿大联邦卫生部长Ginette Petitpas Taylor说，加拿大市场现有的胰岛素供应量无法满足加拿大和美国两个国家糖尿病患者的需要，如果美国糖尿病患者跨境购买胰岛素的问题继续发展，则加拿大本国糖尿病病人的利益会受到严重负面影响。

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RCI with Sanjay Maru · CBC News

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