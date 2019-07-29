边检局电脑故障让入境加拿大者排起长龙

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星期日不少乘国际航班来到加拿大的乘客在过关时不得不排起长龙等待，因为加拿大边检局的电脑系统发生故障，边检局官员只能人工操作完成通关程序。受影响最大的是持美国和外国护照的乘客。

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这次电脑故障造成的影响是全国性的，对于外国入境者最多的加拿大国际机场如温哥华和多伦多国际机场影响最大。

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温哥华国际机场的边检官员在当地时间早上7点发现电脑出现故障，直到下午3点半电脑系统才恢复运行。

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温哥华国际机场发言人Jenny Duncan表示，长时间的电脑故障是很少发生的事情，加拿大边检局的专家们在尽力解决这一电脑技术故障。

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在无法使用电子通关机的情况下，温哥华机场工作人员一方面帮助乘客们填写通关申报表，一方面为排起长龙的乘客们提供饮用水。

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