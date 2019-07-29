有人举报在另一北方小镇发现BC杀人凶嫌

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加拿大皇家骑警接到举报，有人在马尼托巴省北部只有5百居民的边远小镇 York Landing发现不列颠哥伦比亚省杀人凶嫌18岁的Bryer Schmegelsky和19岁的Kam McLeod。

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发现两名凶嫌行踪的是温尼伯民间巡逻组织Bear Clan派来支援警方搜寻杀人嫌犯的志愿者。他们告诉警方说，在York Landing镇平常没有人去的垃圾场和水处理厂附近发现了两个年轻男子，其身形相貌似乎符合警方对凶嫌的描述；在听到汽车声音后，这两个男子迅速跑开。

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在这个消息出现不久曾经有传言说警方已经抓获了上述两名凶嫌，但加拿大皇家骑警否认了这一说法，并表示会加大力度在York Landing地区搜寻凶嫌。

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York Landing距离马尼托巴省省会温尼伯市1千公里，与过去几天警方一直在重点搜寻的马尼托巴省Gillam镇有2百公里车程。

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Bryer Schmegelsky和Kam McLeod涉嫌不久前在不列颠哥伦比亚省北部杀死一对年轻的外国旅游者和一位加拿大UBC大学讲师。

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