加拿大YMCA的中学生暑期交换项目，让学生收获多多

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目前正值暑假期间，加拿大有各种夏令营。小学生的夏令营大多以玩为主。但对于很多看重孩子教育的华人家长来说， 也会送孩子参加各种才艺班或补习班， 以便今后能进入好的中学。

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而到了中学阶段，夏令营就会更加丰富。除了有各种丰富多彩活动的夏令营，也有了更多接触社会的机会，有的甚至还会为学生们安排暑期工作。而政府也会从各方面给予支持。蒙特利尔的基督教青年会（YMCA）就有一个非常独特的暑期中学生交换项目，让住在两个不同城市的中学生到对方城市，住在对方交换生的家里。青年会还会为他们联系好暑期工作。而参加这个夏令营的中学生，不仅不需要家长交钱，还能通过参加暑期工作挣钱。而他们的更大的收获则是学习独立，接触社会，了解各种不同的文化，增长见识。

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那么，这样的项目是怎样运作的。我就此采访了一位蒙特利尔华裔中学生的家长王琦女士。王琦有两个女儿，大女儿已经读大学，小女儿则在上高二，由于上的是法语私校，法文名字叫加布丽埃勒（Gabrielle）。

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采访一开始， 我先是习惯性地问她，是怎么考虑的的要给孩子报这个班的。 她澄清说，是女儿自己报的名，经过一系列选拔程序，加入了这个夏令营。她女儿是被交换到了4000多公里外的埃德蒙顿。而她家里则住进了两名埃德蒙顿来的中学生。这个项目能够运作多年与政府和社会的支持分不开。

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这些中学生在夏令营中不仅是旅游、打工挣钱，还要住到不同种族的家庭里，浸入到多元文化的社会中，了解社会，学习独立，从而可以帮助他们顺利完成从学校到社会的角色转变。

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这么好的夏令营项目是如何运作的， 对申请参加者都有哪些要求呢？有残疾的学生可以申请吗？

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由孩子参加什么样的夏令营，我们的谈话又自然地引伸到教育理念的问题。王琦显然与很多华人家长不太一样，更看重孩子是否快乐。对“北美虎妈”的教育方式也有不同的看法。

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