CBC网站载文驳斥人民党领袖对移民的负面看法

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加拿大广播公司的记者已经开始关注全国大选前各党领袖的竞选主张，并在网上开辟《让事实说话》的专栏，以评估政治家及其政党所作陈述的真实性和准确性，以事实做出回答。

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上个星期三， 加拿大人民党领袖马克西姆·伯尼尔（Maxime Bernier）在安大略省密西沙加市的演讲中批评加拿大的移民政策说：“加拿大人是富有同情心的，我们应该这样做。但也为此付出了代价，我们要问，加拿大人是否愿意为移民人口的74％提供补助？”并 说每年吸收的移民数量应该减少约一半，限制在15万左右。

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伯尼尔称，移民的收入通常低于加拿大出生的人，并且交税少，使用政府服务更多。作为证据，他提到了弗雷泽研究所2011年的一项研究，其中提到要为每一位移民花费6,051加元，每年总额160亿到240亿加元。他还特别提到2017年的移民中有55％是经济和技术移民， 其中近一半是配偶和家属。 这些 “家属”可能不会英法语，也不工作。因此，移民人口中有74％领取某种政府补贴。

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而实际情况是，加拿大统计局去年冬天发布了一份关于移民劳动力和就业的报告有详细的统计。

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首先，移民在2016 – 17年度在全国就业人数增长中占到三分之二，而且移民与本土出生的加拿大人之间的差距正在缩小。移民中的大部分属于25至54岁年龄组，2017年的失业率下降至6.4％，是12年来的最低水平。在该国居住不到五年的人的失业率较高 – 为9.6％ – 但随着时间的推移，这种差异逐渐消失，而那些十多年前到达的人的失业率与加拿大出生的工人基本相同。

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其实，在某些情况下，移民反而做得更好。在加拿大居住5至10年的男性移民的失业率为4.8％，低于加拿大出生的男性平均值5.6％。菲律宾是2017年第二大移民来源国，移民总体失业率仅为3.6％，比加拿大本土出生的人要低1.4％。

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第二，加拿大统计局最近根据2016年税收数据对移民收入和流动性进行的另一项调查发现，上一年入境加拿大的移民的起始工资额达到最高值，中位数收入为25,400加元。总的来说，移民的收入随着他们登陆的时间不断上升。例如，2006年入境者的年薪中位数是19,100加元，到2011年涨到25,700加 元，2017年更是增加到31,700加 元。

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第三，2016年人口普查数据显示，移民与本土加拿大人之间存在显着的收入差距：登陆不足五年的移民平均就业收入为33,077加元，比本土出生的加拿大人平均收入少13,941加元。但十年后，差距缩小到低于4,900元。 而登陆加拿大25年或更长时间的移民的平均工资额则超过加拿大本土出生的人近5,500加元。

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所有这些都证明， 伯尼尔的说法是错误的。 移民总体上的作用是使加拿大更年轻，更繁荣。

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