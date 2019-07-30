加拿大警方三千公里大追捕：BC两嫌犯依然在逃，原住民熊族巡逻队守望相助

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杀人嫌犯逃亡一周没有捕获，专家劝加拿大民众不要沮丧。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从7月15号，BC北部Liard温泉附近，一对年轻情侣遭枪击死亡，到7月23日，警方宣布两名BC年轻人为嫌疑人，再到今天，警方在曼尼托巴省北部两名嫌疑人，时间已经过去了两个星期，而两人的位置也从西部BC省北部，抵达三千多公里之外的曼尼托巴。

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加拿大民众开始有些泄气沮丧，不知道为什么警方依然无法捉到逃犯。

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而大批警察正重新回到曼尼托巴省的Gillam，重新组合。

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专家：案子罕见，请不要灰心|

7月19号，警方在BC省北部37号公路Stikine river Bridge处，发现了一辆被烧毁的卡车，在距离卡车三公里的地方发现了第三名死者 —— 后来确认这名死者是来自UBC大学植物学系的讲师Leonard Dyck。

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而被烧毁卡车上的两名司机是19岁的Kam Mcleod和18岁的Bryer Schmegelsky。

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警方一度认为两人失踪，但是，到了上个周二（7月23日），警方宣布两人为嫌疑人，并指控其杀害了Leonard Dyck。

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警方也将二人列为杀害分别来自澳洲和美国的那对情侣，Lucas Fowler和Chynna Deese，的嫌疑人，但是还没有提出指控。

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警方由此展开了漫长的搜捕。

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警方的调查显示，两人开着一辆丰田RAV4， 从BC省穿越阿尔伯达，萨斯喀彻温两个省份，进入了曼尼托巴省北部，逃亡了三千多公里。

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（警方公布的视频，7月21日，两名杀人嫌疑犯出现在萨斯喀彻温小店。）

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7月22日，警方在Gillam地区发现了烧毁的丰田车。

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尽管警方收到多条民众提供的信息，但是，在对Gillam和York Landing两个地区大规模搜捕三天之后，依然一无所获。

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专家接受媒体访问时表示，请民众不要感到灰心。

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在RCMP工作了19年的退休警员Kim Watt-Senner对记者表示，她相信，这两名嫌犯最终会被抓捕，而且肯定是因为有民众向警方提供了有价值的线索。

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她说，警方目前所作的一切都是在依照正常程序进行。当然，时间拖得越久，警方也会感到有压力，体力上的与心理上的压力都有。

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而民众能够做到的，就是让警方了解，民众支持并感谢他们的努力。

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她还表示，如果自己是追捕行动的负责人，她会要求军队介入地面搜捕，因为军人比警察更擅长在荒野搜索。

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加拿大军方目前派出了飞机参与警方行动。

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同时，她说，她会要求两名嫌犯的父母在媒体上公开向两人喊话，让他们了解自己的行动带给父母的绝望。

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前警方探员Rob Creasser认为，警方一直有关键信息，但是，不会把这些信息全部公布出来，因为有可能这两名嫌疑人也有方法监控媒体和社交媒体，也可能他们的家人、朋友在帮助他们。

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Creasser还把这次的大搜捕行动比作百年一遇。对上一次加拿大出现这样规模的大搜捕还是在1931年底到1932年初，史称 Mad Trapper 大追捕。这名罪犯名字叫做Albert Johnson，他因杀害三人，包括一名警察，而遭到追捕。警方在西北地区和育空地区搜索了一个月，才在一次交火中将他击毙。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

阿尔伯达冷湖男子曾帮助两嫌犯拖车

星期二（7月30日）住在阿尔伯达省冷湖附近男子Tommy Ste-Croix接受访问时承认，自己曾无意间帮助了两名嫌疑人。

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他说，上个星期天（7月21日）早上10点左右，他妻子告诉他，附近有一辆车陷进了泥地。

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他想了想，决定前去帮助这辆车的主人。

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他说，见到两个年轻人，他还开玩笑说，“爸爸妈妈肯定生气了。”

而两人回答，爸爸妈妈希望我们有个愉快的旅程。

Ste-Croix表示，这两人看起来明显紧张，但很有礼貌。现在想来有些后怕，因为俩人有机会把他也杀死，劫走他的新卡车，还有他的钱包。但他们没有这样做。

他用卡车把两人的丰田车拖出泥地，与他们握手告别。两人居然使用了真名字，Kam Mcleod和Bryer Schmegelsky。

两天之后，他在社交媒体上看到了警方通缉令，惊得下巴差点掉下来。

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（熊族巡逻队描述他们看到嫌疑人的情景。）

原住民社区的熊族巡逻队

警方目前重点搜索的曼尼托巴北部Gillam地区，距离该省省会温尼伯约一千公里，属于地广人稀的地带，有大片的森林和沼泽。

到了上个星期天（7月28日），在Gillam西南大约100公里的York Landing，有人向警方提供信息，在该区的一个垃圾场见到了疑似嫌犯的人。

York Landing大约有500名原住民居民，他们对警方不一定感到信任。这令媒体留意到原住民自己的熊族巡逻队（Bear Clan Patrol）—— 正是他们向警方提供了信息，同时出动志愿者协助警方搜索。

星期天下午四点多钟，他们的巡逻队进行例行巡城时，在垃圾场附近看到两名男子，与警方描述相符和。但等他们赶过去，两人已经消失在了深深的丛林中。

警方随即赶到该社区，通知民众留在室内，注意安全。

当地熊族巡逻队的队长、原住民部落首领Walter Spence发表声明称，将尽力帮助警方，并保护当地原住民安全。

根据报道，2014年，原住民熊族巡逻队成立时，只有 12名志愿者。到了今天，巡逻队成员已经达到1600人，扩展到了全国原住民51个社区。

他们曾经帮助各地寻找失踪的原住民女性。他们的网站上表示，熊族巡逻队的宗旨是恢复和维持原住民社区的和谐，行动包括随时巡视社区，宣传以及提供安全保障，解决冲突，预防犯罪，以及提供顺风车、护送、和与中介服务等。

关于两名嫌犯我们知道些什么？

根据CBC的报道，19岁的Kam Mcleod和18岁的Bryer Schmegelsky都来自温哥华岛的Alberni港，从小学时代就是同学好友。

有人爆出Bryer Schmegelsky热衷游戏，并在聊天时，晒出身穿纳粹军服的照片。

他的父亲Alan Schmegelsky 在接受媒体访问时表示，儿子经历了父母离异的痛苦，明显深受困扰，对他影响最大的游戏和YouTube，“没有正常人会开车横穿加拿大杀人的。”

他说，儿子可能是在进行一项自杀行动，结束自己的痛苦。

他说，儿子喜欢在树林里躲藏，玩打仗的游戏，并称自己是幸存者。他还预测说，儿子最终会在与警方对峙中被打死。

当警方展开搜捕时，他们的朋友说，过去两年半以来，他们都在进行训练。知道如何在树林里躲藏求生。

但是，Kam Mcleod的父亲描述自己的儿子是个“和蔼、为别人着想，非常在乎别人感受的人”。

他说，目前家人都对此感到羞愧，希望儿子可以最终回到家里，告诉他们发生的一切。

RCI with CBC

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