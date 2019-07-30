北极地区山火发生率和温室气体排放突破历史记录

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北极地区山火发生率呈上升趋势，尽管加拿大联邦政府说今年加拿大的山火发生率处于通常平均水平。

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科学家们正密切关注北极地区目前正在燃烧的100多处山火，科学家们指出，今年的山火发生率和其温室气体排放突破历史记录。

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北极地区发生山火并不稀奇，在北极针叶林带，山火发生尤其常见，这些山火每年的规模和发生频率会有些波动，但今年的北极山火明显不同于往年。

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欧洲中期数值气象预报中心（European Centre for Medium-range Weather Forecasts）的资深科学家Mark Parrington指出，比较过去16年的记录，今年的北极山火数量大大高于往年。

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今年北极地区每天可测到250 到300处山火，这是正常年份的4到5倍。

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今年的第一处北极山火发生在六月的第二周，西伯利亚地区。最近的卫星图像显示西伯利亚和阿拉斯加地区有几处大规模山火仍在燃烧，其中有三处山火蔓延到加拿大北极地区，包括靠近阿拉斯加的育空地区，西北地区，另外，还有几处小型的山火在努纳伍特/曼尼托巴交界地带。这些山火大多由雷电引发。

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观测卫星通过山火发出的热量来测算其温室气体排放量。大型的北极山火热量会促使北极冻土排放温室气体，北极地区泥炭苔（peat moss）在山火中排放的甲烷是通常山火甲烷排放量的10倍。

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（RCI with Kate Kyle, CBC News）

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