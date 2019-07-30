遭曝光两年之后：更多假新闻网站号称设在加拿大魁北克省

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Koz Times 和 Gal Post什么都是假的，地址、电话、编辑照片都是假的，并粘帖、改写当地新闻内容。

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两年前，加拿大法语省份魁北克省的记者，曾经曝光有人假冒魁北克报纸，骗取流量和广告。通过谷歌新闻搜索以及广告平台，他们曾月入约1300美元。

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这类假新闻网站也曾发布阴谋论以及反穆斯林的文章，比如曾质疑登月事件等。

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极右以及俄国水军账户曾对他们的文章进行转发。

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两年过去了，加拿大广播公司记者发现，有更多的假冒新闻网站出现，并继续声称自己是在魁北克。

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记者调查了两家网络报纸，Koz Times 和 Gal Post，发现它们与2017年记者曝光的假新闻网站如出一辙，共用一个IP地址。不过，却是新成立于2018年。

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他们的文章抄袭粘帖加拿大真正新闻网站，但是，也会自己改写其中的内容，进行误导。

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这批新的假新闻网站广告收入没有以前多，每月收入大约500元。

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CBC记者向谷歌AdSense发出询问，为什么这些假新闻网站可以继续拥有谷歌广告收入？

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谷歌表示，无法就正在调查的案子发表意见，但称会对这样的行为严格处理。

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之后，记者发现这几个网站的广告不见了。

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不过，类似手法却依然值得大众警惕。

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