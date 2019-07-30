(Pawel Dwulit/Bloomberg)

专家们对加元的近期走势看法不一

作者 黎黎 |
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发表 2019年7月30日（星期二）15:20
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人们可能没有感觉，但加元悄然成为今年世界上表现最好的主要货币，自 1 月以来已经上涨了 4％。

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本周一（7月29日 ），加元升到 1 加元约兑换 76 美分，比 1 月份时涨了约 3 美分。

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听起来似乎没什么可夸耀的，但看看今年英镑、欧元、日元和瑞士法郎的情况，加拿大的“低位” 加元看起来表现相当不错。

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经济增长

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加元上涨的原因很简单，经济增长的速度快于经济学家的预期。

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(Norm Betts/Bloomberg)

加拿大的出口增加，加拿大的公司企业在向全球销售更多的产品。

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这导致公司企业需要更多的人手，就业市场在升温，而且几乎所有员工的工资都在增加。

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尽管如此，许多专家在担心  “前方” 的一些障碍。

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前景不明

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加拿大帝国商业银行（CIBC）的外汇策略师比潘·瑞（Bipan Rai）表示，加拿大经济近期表现 “过佳”，这主要是因为经济在从 2018 年底和今年年初的低谷 “反弹”。

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他认为加拿大的经济和加元足以在一段时间内保持稳定，但前面的道路有些 “坎坷”。

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Shizuo Aambayashi / Associated Press

他在最近的一份报告中说，一大块黑云就是持续的贸易不确定性，世界上最大的两个经济体正在进行贸易战，加拿大成为连带的牺牲品。

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瑞说，对于加拿大这样的小型、开放的经济体来说，贸易不友好的环境非常不利。

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央行的决定

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货币可以或多或少地来衡量经济 “信心”，但影响货币走向的一大因素是央行的政策。

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如果中央银行想让经济冷却，就会加息，提升基准利率，如果想刺激经济，就会降息。

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央行利率政策的变动会立即对货币产生影响，通常加息会推高货币，降息则使货币下行。

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加拿大央行行长 Stephen Poloz / Justin Tang/Canadian Press

在本月加拿大央行最新的政策会议之后，行长斯蒂芬·波洛兹 （ Stephen Poloz）明确表示，央行会采取暂时 “搁置观望” 的态度，观察经济数据，保持其利率不变。

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尽管经济在增长，但加拿大央行仍然担心贸易前景和油价的波动。

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分析家们认为，央行在 9 月的下一次会议上，有 10% 的可能降息。

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比潘·瑞说:

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我们认为现有的数据不会使央行削减利率，但现在的风头明显是偏向于减息，而不是加息。

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如果央行减息，则会使加元下滑。

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美联储的影响

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不过，还有另外一个重要因素影响加元的走向，这就是美国中央银行的决定。

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(Andrew Harrer/Bloomberg)

多伦多投资公司 Altacorp 的经济学家托德·希尔什（Todd Hirsch）在最近的一份报告中表示，许多货币观察家正在等待观看美联储是否会降息，如果美联储降息，至少在短期内会推高加元的价值。

法国兴业银行（French Bank Société Générale）的外汇衍生品策略师奥利维尔•科伯（Olivier Korber）也认为，加元有可能升到 80 美分。

他的理由很简单：

加拿大央行不太可能在最近提升利率，而美联储今年有可能不止一次削减利率，加拿大央行与美联储不同步，加元在今年夏季有可能走向 80 美分。

（CBC）

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