儿童网上色情敲诈案，家长需提高警觉

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新不伦瑞克省警方目前正在调查一宗儿童网上色情敲诈案。

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加拿大新不伦瑞克省警方正在调查一桩网络儿童色情影像敲诈案。案件涉及一名12岁女童。

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警方表示，这名女童受到网络嫌犯诱惑，向他发送了私密照片和录像。之后，不断受到此人威胁，甚至有第三个用户对她发出威胁，要她上交更多照片和录像。

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女童这才告知家长，家长随后报警。

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互联网时代，家长保护孩子的任务中，还包括了监控孩子们的网上行为。专家表示，要从教育入手，让孩子们了解什么样的网上行为是可疑的违法的，比如陌生人索要私密照片、网上约会、拍照等。任何情况下，如果发现这些情况，需要及时报告家长等。

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