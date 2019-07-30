加拿大前外交官是否被要求在评论加中关系时与政府保持一致？

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星期二（7月30日），加拿大众议院外交事务委员会的成员们罕见地在夏季休会期间重返渥太华。这是因为，两名在加中外交冲突上积极发声的前加拿大驻华大使称自己被要求与政府立场保持一致，反对党要求委员会就此进行调查。

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据《环球邮报》上周报道，有加拿大外交部官员与前驻华大使马大维（David Mulroney）和赵普（Guy Saint-Jacques）联系。马大维说，他被要求在公开评论加拿大对华政策之前要和外交部打招呼。另外，与他联系的官员并不赞成建议加拿大人避免非必要的中国之行，并暗示他在评论加中关系时更温和一些。

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马大维说，这位官员提到大选在即的情况，并说他转达的是总理办公室的意见。

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环邮报道发表后，保守党和新民主党立即要求众议院外交事务委员会开会研究此事，“以确保加拿大的无党派公共服务不被用来为政治目的服务。”这次会议将在今天下午加东时间1点举行。但委员会成员将首先投票决定是否进行调查。九名成员中有五人是自由党议员。

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一名加拿大外交部发言人表示，外交部的意见没有被“清晰地传达”，该部门无意要求马大维在发表评论时事先报备，也没有从总理办公室或任何人获得这样的指示。总理特鲁多星期一在温哥华接受采访时也否认其办公室要求前驻华大使不要建议加拿大人尽量避免去中国旅行。

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（RCI with CBC News）

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