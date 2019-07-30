BC省多处路口设置自动摄像头

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加拿大不列颠哥伦比亚 （BC）省本周开始在一些十字路口启用了自动监控摄像头。

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省公共安全部的发言人 Colin Hynes 表示，本周一已经有 5 个路口启动了自动监控摄像头，全省将逐步安装另外 30 个摄像头，预计在明年春季全部安装完毕。

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根据 BC 省公共安全部的数据，大约 60％ 的汽车相撞事故发生在十字路口，这些新摄像头将安置在一些风险较高的十字路口。

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被安置摄像头的 35 个十字路口，有 7 个在素里（Surrey），12 个在温哥华市，3 个在本拿比（Burnaby），剩下的在其他城市。

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（CBC）

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