信用卡信息被盗你应该知道的几件事

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在星期一晚上世界主要信用卡公司Capital One有1亿多美国和加拿大客户信息被盗的消息被媒体报道后，许多加拿大人不但担心自己手里的Capital One信用卡会被人盗用、而且担心自己的身份会被人盗用，因为被盗窃的客户信息除了有姓名、地址、电话号码、电子邮件网址，还有年收入、出生年月日等，有约1百万客户的社会保险号码也被盗。

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让人担心

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受到Capital One信用卡客户信息被盗影响的加拿大人有6百万人，美国客户约1亿人。

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近年来，大量客户隐秘信息被盗的事件不断被媒体曝光。比如2013年零售百货连锁店Target公司的7千万信用卡客户的个人信息被黑客盗窃，随后是五金连锁店Home Depot公司5700万客户信息被盗的事件；2014年，Marriott连锁酒店有3亿多客户的信用卡或个人信息被盗；2017年更是发生了雅虎电子邮件系统被黑客侵入、30亿用户的个人信息被盗的事件；2018年还发生了更加让人担心的事件，这就是记录客户信用等级和监督客户信用安全的专业公司Equifax的网站都被黑客攻陷，1亿4千多万客户的信息被盗。

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所以在发生Capital One信用卡公司1亿多客户信息被盗事件后人们的第一反应是，“怎么又来了”！

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在近年来连续发生这么多消费者信息被大规模盗窃的事件后，专家们总结了几点大家都应该知道的事情。

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问题很严重

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问题严重到什么程度呢？专家们认为，几乎所有人的个人信息都已被盗过。

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专门关注网络安全问题的记者Brian Krebs指出，到现在差不多所有18岁以上加拿大人的个人信息都被黑客光顾过；虽然媒体报道的这些客户信息被盗事件中，单单某次被盗可能还不至于让盗窃者获得一个人所有的身份信息，也不意味着几亿人在今后的生活中一辈子都要担心不定什么时候会成为金融犯罪的牺牲品；但几次这样个人信息被盗事件后，犯罪分子就有机会购买黑市上售卖的个人信息、进行综合分析后就可以用来搞犯罪活动。

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如何知道是受害者

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Capital One公司发表声明说，将在几天时间内通知个人信息被盗的客户，并将为这些客户提供免费的信用监察服务和提供免费的身份被盗保险；并特别提醒客户说，如果有人以Capital One信用卡公司的名义打电话、要求对一些个人信息和账户信息进行核实，这肯定是不法之徒的陷阱，因为Capital One公司不会就信息被盗问题用电话方式与客户进行联系；如果客户遇到这种情况应该立刻通知Capital One公司，并更改自己上网办理银行业务的密码。

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要靠自己

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在消费者个人信息被盗问题非常严重的情况下，专家们认为目前只能靠消费者自己提高警惕，要关注自己的信用卡账单，如果发现有非正常付款行动要立刻通知自己的信用卡公司。

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最危险的时期

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专家们认为，虽然被盗的消费者个人信息会在网络的某个角落存在很长时间、待价而沽，但最危险的时间是不法分子得到这些个人信息的头几天，所以要特别提高警惕。

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政府和法院

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加拿大魁北克省已经有人提出集体诉讼，要向Capital One公司索赔以保护消费者的权益。

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魁北克省政府和加拿大联邦政府也在考虑如何加强政府法规以保护消费者个人信息安全、迫使公司企业确担负起保护其收集的消费者个人隐私信息安全的责任。

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RCI with Pete Evans 、 Melissa Bennardo · CBC News

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