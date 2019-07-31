加拿大外长弗里兰亲自致电前外交官：没有在加中关系上禁言

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“弗里兰（Chrystia Freeland）告诉我，言论自由是非常重要的。” 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

周二晚间，加拿大前驻中国大使赵普（Guy Saint-Jacques）接受CBC访问时表示，上个星期，外长弗里兰打电话给他，亲自向他保证，就加中关系，政府没有试图要禁言任何人。

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赵普称，与弗里兰的对话令他感到安心。弗里兰还对他强调，言论自由非常重要，他可以尽情表达自己的意见。

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另一位涉及事件的前驻中国大使马大维（David Mulroney）表示，因为自己正在旅行，尚未收到外长的电话。

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此前，有报道称，外交部高级官员曾致电赵普和马大维，要他们在评论中国事务时，与政府保持一致。

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星期二，加拿大众议院外交事务委员会的成员们回到渥太华，因为反对党保守党和新民主党要求委员会就此进行调查。但自由党占多数的议会委员会投票否决了这一提议。

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