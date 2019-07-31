加拿大经济 5 月份有所升温

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今年 5 月，加拿大经济在建筑业和制造业的带动下有所升温。

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加拿大统计局星期三 （7月31日）报道说，5 月份加拿大的国内生产总值月增长 0.2％，主要是制造业、建筑业和铁路运输业在增长。

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制造业的增长达到 1.2％，建筑业增长了 0.9％，这是一年多来住宅建筑领域最强劲的一个月。

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由于对汽车零部件、煤炭、石油、化学品、金属和矿物的需求增加，铁路运输业大幅增长了 4.9％。

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在铁路领域的带动下，总体运输业和仓储增长了 1％，

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农业、林业、渔业以及艺术和娱乐业也有小幅增长。

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表现不佳的行业包括批发和零售贸易，都出现萎缩，采矿业、采石业和石油天然气业也出现萎缩。

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另外，公用事业、金融和保险业也出现萎缩。

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如果按年度计算，今年 5 月的经济增长率为 1.4％，这略好于经济学家预期的 1.3％。

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（CP，CBC）

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