收集起诉出国参加圣战者所需的证据：加拿大将获得“五眼”盟国协助

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加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）表示，在收集和保存加拿大极端分子出国参战证据的工作上，加拿大将从其他“五眼”联盟成员国获得更多的协助。

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五眼联盟成员国（英国，美国，加拿大，澳大利亚和新西兰）本周在英国伦敦举行会议。古德尔在伦敦接受CBC采访时说，五眼联盟过去已经讨论过分享证据的可能性。在这次会议上，五个国家一致同意密切合作，收集极端分子参战的战场证据，并尽量以法庭诉讼所要求的形式保留它们。

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美国在今年年初曾经呼吁盟国把本国的圣战者带回国审判。古德尔当时表示，这些圣战者作战的地点位于战乱地区，加拿大政府不会为了去那些地方收集证据而把外交人员置于险境。

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根据加拿大公共安全部2018年公布的报告，有大约190名与加拿大有联系的圣战者曾在国外参战，其中有60人左右回到了加拿大。到目前为止，他们当中只有三人被定罪，还有两人在等待开庭。

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对一个人提出刑事罪名指控需要有足够的符合有关标准和规定的证据。检控方如果判断己方证据经不起法庭检验的话，通常不会提出指控。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney）

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