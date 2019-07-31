特鲁多政府在大选前不会对华为5G做决定

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加拿大特鲁多自由党政府公共安全事务部长戈戴尔星期二告诉记者说，在10月加拿大联邦大选之后联邦政府才能决定是否准许中国华为公司参加加拿大的5G网络；因为加拿大需要从美国得到更多华为公司构成安全威胁的具体信息才能在这一问题上做出决定，而美国政府不大可能在10月21日联邦大选前把加拿大所需要的信息交到加拿大手中。

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加拿大公共安全事务部长戈戴尔正在伦敦参加“五眼国家”安全情报会议。美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰这5个西方国家组成情报联盟以加强在安全和情报工作方面的合作。

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不过，这5个国家在如何对待中国华为公司参加本国5G网络建设的问题上存在分歧。美国和澳大利亚已经宣布禁止华为公司参建本国5G网络，并指责华为公司听命于中国政府、向中国政府提供其需要的信息；而英国和新西兰在华为公司问题上立场温和；加拿大则表示还需要时间才能做出决定。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖谢尔表示应该禁止华为公司参加加拿大的5G网络项目，并挑战自由党政府总理特鲁多如果不同意他的立场、就应该在大选前明确告诉加拿大选民他对华为公司的立场是什么。

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RCI with Mike Blanchfield · The Canadian Press、CBC News

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