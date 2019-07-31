蒙特利尔今年因热浪死亡的人数少于去年

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今年夏季魁北克省的天气又闷又热，最近几天的实际体感温度都达到40摄氏度或之上。

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但是，根据蒙特利尔市的公共卫生报告，今年因热浪而死亡和住院的人数比去年有所减少。

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今年的热浪期间有 “空隙”

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蒙特利尔地区卫生局 （la direction régionale de la santé publique de Montréal）的医务官大卫·凯瑟 （ David Kaiser）说，今年的夏天一直很热，但与去年不同的是，今年持续高温的阶段要短一些，炽热几天，就会缓和一下，因此让大家有个“喘息”的时候。

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他说，尽管准确数字还没出来，但今年夏天因热浪造成的死亡人数要比去年少，没有出现住院治疗人数大增的情况，救护车也不象去年夏季那么繁忙，去年7月在热浪来袭时，叫救护车和住院治疗的人数都明显增加。

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凯瑟医生说，哪怕天气非常炎热，只要不是没完没了，中间有个空隙，就相当于给了人一个恢复时期，使那些身体脆弱的人能够有机会缓一下。

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根据大蒙特利尔公共卫生区管理局 DRSP的调查，2018年6月30日至7月5日的热浪期间，蒙特利尔至少有66人因高温天气而丧生。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada DRSP编制的数据显示，因高气温死亡的人中，大多数是低收入人群、老年人或患有精神病的人。

热天气人容易发怒？

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在被问到在天气炎热时，人是不是更容易发生暴力行为或不耐烦的时候，大卫·凯瑟医生说，目前没有这一研究，但不排除高气温会影响人们行为的可能性。

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他说，在蒙特利尔没有进行过此类研究，但科学文献中有研究表明，高温和热浪与人的暴力行为有关系，而且不幸地是，似乎高温天气与人的自杀之间也有联系。

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一周热天气

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加拿大广播公司报道说，这一整个星期，大蒙特利尔地区的最高气温都是接近 30摄氏度，加上湿度，体感温度会更高。

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（Radio-Canada）

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