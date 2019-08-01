中美贸易战：特朗普宣布对3千亿中国产品征收10%关税

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美国总统特朗普星期四（8月1日）在推特上宣布，自9月1 日开始，美国将向价值3000亿美元的中国产品加征10%的关税。这并不包括在此前被征收25%关税的2500亿美元中国产品之内。

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特朗普说，中国方面此前承诺购买更多美国农产品，但是没有遵守承诺。“我的朋友习主席”曾表示要阻止芬太尼毒品流入美国，但是这也没有兑现。他因此决定对更多的中国产品加征新的关税。

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尽管他同时也表示两国贸易谈判在继续，中美之间定会有一个光明的未来云云，但美国股市仍在他的推文发表后应声而跌，尤其是苹果等依赖中国市场的公司的股价。投资者为求稳妥争相抢购债券。

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中美代表刚刚在上海结束一轮谈判。尽管没有取得显著进展，但双方都称谈判具有建设性。下一轮谈判将在9月份举行。

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（Thomson Reuters， AP）

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