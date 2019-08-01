蒙特利尔一动物园/生物馆将举办宣传日，告诫人们不要投喂野生动物

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浣熊、臭鼬、土狼、松鼠 …… 一到夏天，加拿大的各城市里都不难见到这些野生动物的身影，它们见到人一点不害怕，早已习以为常，有些还等着人们投喂食品。

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Zoo Ecomuseum 是蒙特利尔岛上的一个户外动物园/生物馆，该园将在本周日（8月4日）举办一个宣传日，目的是让人们更多了解什么是正确对待这些野生动物的方式。

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Zoo Ecomuseum 主任 David Rodrigue 在接受加拿大广播公司的采访时表示，居民们对在城市里看到的野生动物有着各种各样的问题，我们将在这个宣传日邀请野生动物领域的专家，回答大家的问题，这个宣传日就是一个论坛，人们可以跟专家们讨论各种问题。

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David Rodrigue 说，城市在不断地向外扩张，我们在占用越来越多的地皮，这些野生动物别无选择，或者迁走，或者留在城市里，有些动物留在了城市，逐渐适应了与人在一起的生活方式，比如浣熊或臭鼬

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他接着说，看到这些动物，人们的第一反应都是好奇和同情，一些人玩自拍，一些人投喂它们，然而，这都是错误的。

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David Rodrigue 解释道，人类的食物不适合野生动物，有些反而会有损它们的健康，人们应该锁住自己的垃圾箱，而且不要投喂动物。

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（Radio Canada ）

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