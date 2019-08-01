加拿大近年来性病感染率大增

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根据加拿大广播公司 CBC 新闻部收集的最新数据，加拿大全国范围内性病的感染率在大幅上升。

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CBC 新闻部向各省和地区政府询问了三种最常见的性病- 衣原体（chlamydia）、淋病 （gonorrhea ）和梅毒 （syphilis）的最新数据。

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对 2006-2017 年间的统计数据显示，2017 年加拿大有超过 126,700 例衣原体感染、28,300 例淋病以及约 4,300 例梅毒。

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最近一段时间，阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省都出现了梅毒感染率上升的问题。

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上个月，阿尔伯达省宣布在全省范围内梅毒感染大 “爆发”，说感染率达到自 1948 年以来从没见过的水平，以卡尔加里市最为严重。

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性病感染率大增

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联邦政府最近宣布，为研究性传播感染和血源性感染疾病拨款超过 3200 万加元的资金。

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联邦政府的报告写道，加拿大的性病感染率在过去十年中有所增加 – 衣原体感染率增加了49％，淋病增加了81％，梅毒感染率则 “惊人地增长” 了178％。

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多伦多市公共卫生部（ Toronto Public Health）副医疗官 Rita Shahin 医生表示，加拿大不是唯一一个面临这个问题的国家，性病感染率上升是一个全球趋势。

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能治愈吗？

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虽然今天大多数性病都可以被治愈，但公共卫生部门担心的一个问题是淋病对抗生素的耐药性。

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Rita Shahin 医生说，让我们担心的是，随着这种耐药性的增加，我们可能会耗尽抗生素。

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她接着说，导致性病感染率上升的主要因素包括：安全套的使用减少，在线约会应用程序的增加，性健康教育的滞后等等。

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她补充说，及时测试和治疗仍然非常重要的，例如，感染了梅毒不进行治疗，可以导致：

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神经系统的疾病

失明

听力损失

对心脏和其他主要器官造成损害。

Rita Shahin 医生还说，孕妇若感染了梅毒，可以传染给胎儿，有可能导致胎儿畸形，以及出现认知障碍。

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（CBC）

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