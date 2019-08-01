大热天乘客被滞留没空调的客机6小时

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加拿大Air Transat航空公司受到三百多名乘客的指责，说本星期一他们从意大利罗马飞往加拿大多伦多的飞机在罗马机场停机坪呆了长达6个小时，没有食物、大部分时间没有空调、Air Transat也没有及时向他们提供解释信息。

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一位名叫Stephen Faria-Wong的乘客说他从来没有想到飞机机舱内的温度会如此之高，对那些付费乘飞机的乘客来说，让他们在这种环境下经受折磨是没有道理的事情。

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有报道说，这架载有336名乘客的Air Transat客机在罗马机场停留期间机舱内的温度约为30摄氏度。

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Air Transat说其上述航班的飞机不得不在罗马机场停机坪上等待是因为飞机出现机械故障；在飞机停留时间超过6小时后不得不取消了该航班，因为机组人员的待机时间超过了规定的工作时间。随后机上乘客被安排下飞机住进机场附近酒店，在差不多24小时之后在第二天下午乘飞机飞往目的地。

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根据将在12月15日生效的加拿大航空乘客权益法案，航空公司必须为进入机舱待机时间过长的乘客提供空调、饮水和食物、并及时提供解释性信息，如果乘客起飞时间被推迟超过9个小时，航空公司要提供1千加元的赔偿。

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Air Transat还因为2017年让两架客机在渥太华机场停机坪上待机4个小时，没有提供食物和空调而被判罚39万5千加元。

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RCI with Sophia Harris · CBC News

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