百万人社保号被盗但只有几十人得新号

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加拿大广播公司报道说，加拿大联邦政府就业和社会发展部副部长Elise Boisjoly提供的数据显示，2018年加拿大就业和社会发展部共发放了160万个社会保险号，其中只有60个是发给已经有社会保险号但申请更换的人。

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仅60人换新号

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Elise Boisjoly在加拿大联邦议会众议院一个委员会作证时说，就业和社会发展部一般不建议社会保险号码被盗的加拿大人申请换新号码，因为新的社会保险号与旧号码是连在一起的，如果有不法分子用盗窃来的社会保险号码申请贷款、欠下债务，已经更换新号码的受害者仍然脱不了干系，仍然会被发放贷款的银行和金融公司追帐。

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加拿大联邦政府就业和社会发展部副部长Elise Boisjoly虽然承认社会保险号被盗的问题越来越严重，给不少加拿大人的生活带来了许多问题，但她认为用新社会保险号取代被盗的旧号码不但不能解决问题、而且会带来更多的问题，比如政府在计算退休金、社会福利金时出错的概率会增加，获得新社会保险号的加拿大人要承担同时监督和检查自己新、旧两个社会保险号的责任。

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最近媒体曝光的两起消费者私人信息被盗的事件导致几百万加拿大人的社会保险号信息受到波及。一次是加拿大魁北克省银行Desjardins信用社270万客户信息被盗，另一次是美国Capital One信用卡公司1亿6百万客户信息被盗的事件。

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金融机构是目标

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被盗窃的客户信息除了有姓名、地址、电话号码、电子邮件网址，还会有年收入、出生年月日和社会保险号码等；这些个人信息中社会保险号码被认为是含金量高的个人信息，因为没有社会保险号就难以申请银行账户、贷款、和个人身份证件。

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据美国Verizon电讯公司的一份调查报告，2018年在世界86个国家经营的73个国营和私营公司的保密数据库遭到黑客入侵，造成客户信息被盗。

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研究显示，以盗窃客户隐秘信息为目的的黑客入侵有39%是犯罪集团干的，34%是内部雇员干的，另有23%是外国政府组织的网络攻击。

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金融机构是黑客盗窃消费者信息最喜欢的目标，在2018年受到207次黑客入侵。

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报案数量

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根据加拿大反诈骗中心提供的数据，2018年有9351起身份盗窃报案，比一年前9677身份盗窃案的数字有所下降。

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但加拿大皇家骑警高级分析师Jeff Thomson认为，这些数据应该只是冰山的一角，因为根据过去的一些研究和身份盗窃领域办案人员的经验，只有约5%身份被盗的加拿大人向警方报案。

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Jeff Thomson指出，向警方报案身份被盗的加拿大人中有多少涉及社会保险号被盗难有准确的数字，因为身份被盗的受害者常常不知道自己的社会保险号是否被盗。

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如果参考美国的情况，则加拿大社会保险号被盗的问题应该是同样严重。

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根据美国Verizon电讯公司2015年的调查，黑客们在过去二十年间大约获得了60%到80%美国人的社会保险号信息，只所以还没有出现大规模、大范围的身份被盗案，是因为不法分子还没有时间去消化其搜集到的消费者隐秘信息。

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不作为问题

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专家们认为，政府和主要金融机构至今还没有对社会保险号被盗等身份被盗问题重视起来，迟迟没有采取像生物识别扫描那样的有效措施解决和防止身份被盗问题；结果是社会保险号被盗的受害者要自己花钱、花时间来证明自己的社会保险号被盗了，换句话说是要自证清白。

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比如，加拿大就业和社会发展部要求社会保险号被盗的受害者向警方报案、付费让加拿大信用监察公司提供信用报告、与自己的银行和金融机构密切联系以关闭不法分子冒名开的银行账户和冒名申请的银行贷款；如果要申请更换新的社会保险号，则必须向就业和社会发展部当面提供本人的身份证明、过去十年中所有居住过的地址、过去三年所有的雇主名单、和所有雇主所开出的T4税表。

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专家们指出，只有在很少的情况下加拿大人需要提供自己的社会保险号，比如更换雇主、报税、申请政府发放的福利金、在银行开账户等。

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